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雙颱接力生成 專家估沙德爾打轉再登陸廣東福建交界、科羅旺恐威脅日本

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
季風低壓槽帶來的偏南到西南風影響，今天中部、南部、花東地區有短暫陣雨或雷雨，並有大雨或局部豪雨發生機會。聯合報系資料照
季風低壓槽帶來的偏南到西南風影響，今天中部、南部、花東地區有短暫陣雨或雷雨，並有大雨或局部豪雨發生機會。聯合報系資料照

日本氣象廳今天將海南島以東海域的熱帶性低氣壓TD-20再度升格為沙德爾颱風，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，中央氣象署預估今天上午的預報有機會跟進升格。

至於沙德爾颱風路徑預報，他說，輕颱沙德爾未來將沿著季風低壓槽快速向東北東方向調整定位，明天到周四就會來到東沙島以北海域，同時速度放慢。後續可能將會在打轉一段時間後，逐漸北上趨向廣東福建交界沿岸陸地。目前預報對於後半段的路徑預報較為分歧，主要因素是此颱風缺乏明顯的引導氣流，加上它是位於大範圍的季風低壓內，因此動態變化很大，各模式之間還沒有明確共識，在預報趨勢明確之前都需要持續觀察留意。

此外，在琉球東南方的另一個熱帶性低氣壓TD-27，氣象署已在上午8時升格為今年第23號颱風科羅旺，吳聖宇表示，未來大致往北移動，趨向琉球群島以及西日本一帶的機會較高。從預報資料來看，路徑的預測變化也滿大的，後半周要前往琉球、西日本的民眾，留意颱風可能接近的影響情況。

今天沙德爾颱風還比較遠，吳聖宇表示，台灣受到季風低壓槽帶來的偏南到西南風影響，中部、南部、花東地區有短暫陣雨或雷雨，並有大雨或局部豪雨發生機會，其中在高屏山區、台東地區出現豪雨的可能性較高。北部、東北部上午為多雲偶有局部短暫陣雨，主要降雨仍偏向午後熱對流發展帶來的雷雨，有局部大雷雨出現機會，熱對流發生處將有短時較大雨勢。

由於降雨較多，整體溫度就沒有那麼高，北部地區高溫30至32度，其他地方預報高溫為28至30度左右。

他說，明天、周四沙德爾颱風來到東沙島附近或以北海面，速度放慢開始打轉，外圍環流水氣逐漸影響台灣，各地都有短暫陣雨或雷雨，較為迎風面的南部、東南部持續會有大雨或豪雨，其他地方也會有局部大雨發生機會。白天的熱力作用仍可能助長雨勢增大，模式對於白天期間的降雨訊號反應都比較明顯，也還是有熱力對流發加入的情況，各地都要留意較大雨勢出現的可能性。

各地沿海也將有較強陣風機會，尤其是南部沿海、恆春半島、台東沿海、綠島蘭嶼以及北邊的北海岸到桃竹沿海、東北角到宜蘭沿海等地，陣風會比較明顯，海邊的浪都不小，應該盡量避免前往海邊活動。

吳聖宇表示，周五至周六，沙德爾颱風有機會逐漸北上進入廣東、福建交界陸地，後續再轉偏西方向移動，逐漸離開台灣附近區域，其外圍環流對台灣的影響也將跟著減小，仍將持續為台灣海峽南部、巴士海峽等海域帶來偏南到西南風。

因為科羅旺颱風往北移動，他說，外圍將帶來偏北到東北風來到台灣海峽中北部、台灣東部海面等海域，因此台灣周圍將形成南北風交會的區域，天氣持續不穩定，較容易有對流系統發展，各地預報上仍持續有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機會，對流發展較旺盛的地方也可能有短延時豪雨。

吳聖宇說，到了周日，來自北方的偏北到東北風可望進一步控制台灣附近區域，水氣減少，降雨有機會明顯緩和下來，只剩下午後山區的局部熱對流雷雨。

他提醒，天氣實際情況跟沙德爾颱風怎麼走有很大的相關性，在颱風後期動態變化仍大的情境下，天氣預報的部分也隨時有改變的機會，本周後期活動安排要特別注意，要持續更新最新的颱風預報及天氣資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

沙德爾 廣東 福建 颱風

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