雨下不停屏東縣原鄉撤離226人 滿州長樂村、春日士文部落今停班課

受西南風、低壓帶影響，易有短延時強降雨，屏東縣山區雨勢下不停，加上連日多雨，山區土石含水量飽和，屏東縣滿州鄉長樂村、春日鄉士文部落今天都停班停課。縣府統計，原鄉昨晚間展開撤離，目前共撤離226人。

原鄉撤離部分，春日鄉士文村共撤離138人，其中依親56人、收容82人。滿州鄉部分，長樂村分水嶺八瑤路共撤離88人，其中依親33人，收容55人。

屏東縣政府昨8月31日傍晚5時成立「0831低壓帶暨西南風降雨」災害應變中心擴大三級開設。

枋山鄉台一線昨晚間聯結車不明原因失控撞中央分隔島後撞上電線桿，造成村莊停電75戶，台電指出，因昨夜連夜豪大雨。且部份人手孔均降埋中，無法即時辦理修復，避免影響用路人行車安全，昨夜先行做好交維安全設施，在配合警方調查後，已先將被撞損設備移除，今早前往處理，預計中午前後可復電。