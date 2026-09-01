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沙德爾復活！賈新興：朝台灣海峽移動 周六前高屏花東防大雨

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
未來14天颱風侵襲機率圖。圖／取自賈新興臉書
未來14天颱風侵襲機率圖。圖／取自賈新興臉書

沙德爾颱風今天上午成功復活，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，熱帶性低氣壓TD20號環流重整後，日本氣象廳上午發布它已增強為輕度颱風，將有朝台灣海峽方向移動的趨勢。另熱低TD27號預估今晚至明天增強為科羅旺颱風，不影響台灣。

周日也將迎來初秋偏東北風與降雨轉折。賈新興說，周六前高屏花東防大雨，水氣仍偏多，高屏及花東地區易有局部較大雨勢，出門攜帶雨具防強陣雨。周日起北台早晚略涼，大氣環流轉受低壓帶外圍偏東北風影響，新竹以北及宜蘭地區早晚略涼，已經有些許初秋涼意，早出晚歸建議多備薄外套。下周三起，新竹以北降雨轉趨明，隨著換季偏東北風吹拂，海峽及沿海風浪加大，避免前往海邊戲水觀浪。

逐日天氣趨勢，他說，明天，新竹以南及花東有局部短暫雨，午後桃園、大台北東半部和宜蘭轉有局部短暫雨。周四，各地有陣雨，其中花東有局部較大雨勢發生的機率。周五，全台有陣雨。周六，嘉義以南及北北基宜花東有局部短暫雨，午後桃園至雲林亦轉有局部短暫雨。周日起受低壓帶偏東北風影響，新竹以北及宜蘭早晚略涼。周日，台中以南及北北基宜花東有局部短暫陣雨。

賈新興表示，下周一，高屏及花東有局部短暫雨，午後各地山區、桃園以北及宜蘭有局部短暫陣雨。下周二，南投、台中及宜蘭有零星短暫雨，午後竹苗以南山區、台南以南及宜花東有零星短暫陣雨。下周三，新竹以北及宜蘭有局部短暫雨，午後各地山區及苗栗轉有局部短暫雨。下周四，新竹以北沿海有零星短暫雨，午後各地山區、苗栗以北、高屏及宜花東有局部短暫雨。

天氣展望，他說，下周二前台灣降雨偏多的機率較高，下周三至15日新竹以北轉以偏多雨的機率較高，其它地區轉以偏少雨的機率較高，之後至9月底全台降雨轉以偏少雨的機率較高。10月上旬，中部以北降雨轉以偏多至正常的機率較高，其它地區轉以偏少雨至正常的機率較高。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

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