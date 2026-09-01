嘉市火雞肉飯名店爆集體腹瀉 12人用餐11人中招「阿宏師」停業清消賠償

嘉義市是全台知名火雞肉飯故鄉，知名火雞肉飯店「阿宏師」傳出疑似食安事件。1家12人日前到阿宏師火雞肉飯吳鳳店用餐，餐桌上火雞肉片被發現顏色呈現粉嫩，詢問店家後獲告知正常現象，沒想到返家後陸續出現腹瀉、腸胃不適，12人有11人出現症狀，有4人身體不適到嘉義基督教醫院就醫，消費者上網反映，引發討論，「阿宏師」一度懷疑遭社群黑粉攻擊，但隨著情況受關注，業者昨晚在臉書發表聲明致歉，表示對消費者在店內用餐後出現腸胃不適，深感抱歉，公布緊急處置賠償措施。

「阿宏師」聲明表示，經內部初步調查及與衛生單位釐清，初步認為事件可能與員工處理雞肉食材時，手套清潔及更換程序未確實落實標準作業規範有關，恐因此造成交叉汙染。對於造成消費者身體不適及困擾，業者表示責無旁貸。業者提出緊急處置措施，針對8月28日至30日期間曾在吳鳳店及光華店用餐，出現腹瀉或身體不適的消費者，只要提出消費發票，將以發票金額3倍賠償；若消費者因食物不適就醫，提供相關就醫證明及單據，業者將透過食安保險申請理賠，承擔相關責任。聲明後陸續接獲1、20名顧客電話。

為釐清問題全面改善，吳鳳店及光華店自8月31日起自主停業一周，委請專業消毒公司進行全店環境、設備及餐具清潔消毒，同時重新檢討食安流程，針對全體員工進行食安標準作業程序再教育，強化食材處理及人員衛生管理。

衛生局表示，此案非接獲民眾陳情處理，透過網路及媒體報導掌握相關情況，隨即派員前往「阿宏師」火雞肉飯吳鳳店及光華店稽查，針對現場環境衛生部分缺失要求業者改善，並採樣食材送驗。衛生局指出，目前接獲嘉基通報有4名民眾腹瀉就醫，相關檢驗結果仍待釐清，業者採取自主停業方式全面改善，停業一周後，衛生局將再次前往複查，確認缺失改善，才會同意業者恢復營業。

投訴民眾表示，一家人8月29日出遊，12人一起到阿宏師吳鳳店用餐，當時拿到餐點發現雞肉片顏色看起來偏粉紅，擔心雞肉是否沒有熟，當場詢問店家，獲得「這是正常現象」的回覆。不料用餐返家後，家人陸續發生腹瀉等腸胃不適症狀。

嘉市衛生局昨天派員前往阿宏師火雞肉飯店吳鳳店及光華店稽查。圖／嘉市衛生局提供

嘉市衛生局昨天派員前往阿宏師火雞肉飯店吳鳳店及光華店稽查。圖／嘉市衛生局提供

嘉市衛生局昨天派員前往阿宏師火雞肉飯店吳鳳店及光華店稽查。圖／嘉市衛生局提供