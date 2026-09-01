快訊

雙颱共存不共舞 科羅旺颱風今上午8時生成、對台影響曝光

孩子最小才5歲…南投勇消明年想退休卻殉職 家屬崩潰

晚年能否穩定吃飽竟與失智有關？研究追蹤2051人揭關鍵時期

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉市火雞肉飯名店爆集體腹瀉 12人用餐11人中招「阿宏師」停業清消賠償

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市衛生局昨天派員前往阿宏師火雞肉飯店吳鳳店及光華店稽查。圖／嘉市衛生局提供
嘉市衛生局昨天派員前往阿宏師火雞肉飯店吳鳳店及光華店稽查。圖／嘉市衛生局提供

嘉義市是全台知名火雞肉飯故鄉，知名火雞肉飯店「阿宏師」傳出疑似食安事件。1家12人日前到阿宏師火雞肉飯吳鳳店用餐，餐桌上火雞肉片被發現顏色呈現粉嫩，詢問店家後獲告知正常現象，沒想到返家後陸續出現腹瀉、腸胃不適，12人有11人出現症狀，有4人身體不適到嘉義基督教醫院就醫，消費者上網反映，引發討論，「阿宏師」一度懷疑遭社群黑粉攻擊，但隨著情況受關注，業者昨晚在臉書發表聲明致歉，表示對消費者在店內用餐後出現腸胃不適，深感抱歉，公布緊急處置賠償措施。

「阿宏師」聲明表示，經內部初步調查及與衛生單位釐清，初步認為事件可能與員工處理雞肉食材時，手套清潔及更換程序未確實落實標準作業規範有關，恐因此造成交叉汙染。對於造成消費者身體不適及困擾，業者表示責無旁貸。業者提出緊急處置措施，針對8月28日至30日期間曾在吳鳳店及光華店用餐，出現腹瀉或身體不適的消費者，只要提出消費發票，將以發票金額3倍賠償；若消費者因食物不適就醫，提供相關就醫證明及單據，業者將透過食安保險申請理賠，承擔相關責任。聲明後陸續接獲1、20名顧客電話。

為釐清問題全面改善，吳鳳店及光華店自8月31日起自主停業一周，委請專業消毒公司進行全店環境、設備及餐具清潔消毒，同時重新檢討食安流程，針對全體員工進行食安標準作業程序再教育，強化食材處理及人員衛生管理。

衛生局表示，此案非接獲民眾陳情處理，透過網路及媒體報導掌握相關情況，隨即派員前往「阿宏師」火雞肉飯吳鳳店及光華店稽查，針對現場環境衛生部分缺失要求業者改善，並採樣食材送驗。衛生局指出，目前接獲嘉基通報有4名民眾腹瀉就醫，相關檢驗結果仍待釐清，業者採取自主停業方式全面改善，停業一周後，衛生局將再次前往複查，確認缺失改善，才會同意業者恢復營業。

投訴民眾表示，一家人8月29日出遊，12人一起到阿宏師吳鳳店用餐，當時拿到餐點發現雞肉片顏色看起來偏粉紅，擔心雞肉是否沒有熟，當場詢問店家，獲得「這是正常現象」的回覆。不料用餐返家後，家人陸續發生腹瀉等腸胃不適症狀。

嘉市衛生局昨天派員前往阿宏師火雞肉飯店吳鳳店及光華店稽查。圖／嘉市衛生局提供
嘉市衛生局昨天派員前往阿宏師火雞肉飯店吳鳳店及光華店稽查。圖／嘉市衛生局提供

嘉市衛生局昨天派員前往阿宏師火雞肉飯店吳鳳店及光華店稽查。圖／嘉市衛生局提供
嘉市衛生局昨天派員前往阿宏師火雞肉飯店吳鳳店及光華店稽查。圖／嘉市衛生局提供

嘉市衛生局昨天派員前往阿宏師火雞肉飯店吳鳳店及光華店稽查。圖／嘉市衛生局提供
嘉市衛生局昨天派員前往阿宏師火雞肉飯店吳鳳店及光華店稽查。圖／嘉市衛生局提供

嘉市衛生局昨天派員前往阿宏師火雞肉飯店吳鳳店及光華店稽查。圖／嘉市衛生局提供
嘉市衛生局昨天派員前往阿宏師火雞肉飯店吳鳳店及光華店稽查。圖／嘉市衛生局提供

火雞肉飯 嘉義 吳鳳

延伸閱讀

影／向「周氏蝦捲」安平老店潑上百隻蟑螂…嫌犯慘了！疑未吐實檢聲請羈押

苦茶油苯駢芘風暴延燒「有沒有混油？」 食藥署驗脂肪酸揭結果

待床12天…台大急診悲劇 專家：未落實分級醫療

免費營養午餐上路首日 新北2校自備便當人數大減、學生喊「很飽」

相關新聞

雙颱接力生成 專家估沙德爾打轉再登陸廣東福建交界、科羅旺恐威脅日本

日本氣象廳今天將海南島以東海域的熱帶性低氣壓TD-20再度升格為沙德爾颱風，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，中央氣象署預估今天上午的預報有機會跟進升格。

雙颱共存不共舞 科羅旺颱風今上午8時生成、對台影響曝

又有颱風生成。根據日本氣象廳最新颱風消息，在沖繩那霸東南方的熱帶性低氣壓TD27號，今天上午8時發展為輕度颱風科羅旺，以每小時6公里速度，向東南東轉北進行。

沙德爾復活！賈新興：朝台灣海峽移動 周六前高屏花東防大雨

沙德爾颱風今天上午成功復活，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，熱帶性低氣壓TD20號環流重整後，日本氣象廳上午發布它已增強為輕度颱風，將有朝台灣海峽方向移動的趨勢。另熱低TD27號預估今晚至明天增強為科羅旺颱風，不影響台灣。

雨彈升級！高雄屏東慎防豪雨 5縣市大雨續轟

低壓帶影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，今天高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨，雲林至台南、台東地區及蘭嶼、綠島有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水，連日降雨，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

平日國旅補助今天上路 逾百萬人登錄 觀光署：先住先贏

2026年平日國旅補助今天正式上路，本島住宿最高每人補助2000元，離島最高補助2500元，已經超過百萬人登錄。交通部觀光署表示，經費有限、先住先贏，預計經費最快將於11月底用罄，經費用到一半時會對外公告提醒民眾，但仍要視使用狀況而定。

嘉市火雞肉飯名店爆集體腹瀉 12人用餐11人中招「阿宏師」停業清消賠償

嘉義市是全台知名火雞肉飯故鄉，知名火雞肉飯店「阿宏師」傳出疑似食安事件。1家12人日前到阿宏師火雞肉飯吳鳳店用餐，餐桌上火雞肉片被發現顏色呈現粉嫩，詢問店家後獲告知正常現象，沒想到返家後陸續出現腹瀉、腸胃不適，12人有11人出現症狀，有4人身體不適到嘉義基督教醫院就醫，消費者上網反映，引發討論，「阿宏師」一度懷疑遭社群黑粉攻擊，但隨著情況受關注，業者昨晚在臉書發表聲明致歉，表示對消費者在店內用餐後出現腸胃不適，深感抱歉，公布緊急處置賠償措施。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。