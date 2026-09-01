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雨彈升級！高雄屏東慎防豪雨 5縣市大雨續轟
低壓帶影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，今天高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨，雲林至台南、台東地區及蘭嶼、綠島有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水，連日降雨，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。
豪雨：高雄市、屏東縣、恆春半島。大雨：雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、台東縣、蘭嶼、綠島。
今天受低氣壓影響及西南風增強，氣象署表示，中南部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，尤其南部地區降雨較持續，留意長延時降雨累積，而其他地區亦有短暫降雨機率，亦有較大雨勢發生的機率，天氣不穩定，外出攜帶雨具並注意安全。連日降雨，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。溫度方面，南部高溫約27至29度，其他地區大多來到30至33度，尤其大台北局部仍可來到34度或以上，沒下雨時仍高溫悶熱。
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