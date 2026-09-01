低氣壓影響+強西南風 屏東、台東大雷雨 外出攜帶雨具

今天受低氣壓影響及西南風增強，易有短延時強降雨，中央氣象署發布屏東縣、台東縣大雷雨即時訊息，持續時間至上午9時50分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，慎防溪河水暴漲、坍方、落石、低窪地區積水、低能見度、雷擊。

大雷雨即時訊息示警區域：屏東縣潮州鎮、東港鎮、萬丹鄉、長治鄉、麟洛鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新埤鄉、枋寮鄉、新園鄉、崁頂鄉、林邊鄉、南州鄉、佳冬鄉、枋山鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉、獅子鄉，台東縣金峰鄉、達仁鄉。

氣象署說，今天中南部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，尤其南部地區降雨較持續，留意長延時降雨累積，而其他地區亦有短暫降雨機率，亦有較大雨勢發生的機率，天氣不穩定，外出攜帶雨具並注意安全。連日降雨，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。溫度方面，南部高溫約27至29度，其他地區大多來到30至33度，尤其大台北局部仍可來到34度或以上，沒下雨時仍高溫悶熱。