平日國旅補助今天上路 逾百萬人登錄 觀光署：先住先贏

2026年平日國旅補助今天正式上路，本島住宿最高每人補助2000元，離島最高補助2500元，已經超過百萬人登錄。交通部觀光署表示，經費有限、先住先贏，預計經費最快將於11月底用罄，經費用到一半時會對外公告提醒民眾，但仍要視使用狀況而定。

為鼓勵民眾平日出遊，觀光署投入33.3億元推出平日國旅補助，另還有「生日券」優惠，每月份抽出1000名壽星，可獲得1200元住宿金。每人最高可獲3200至3700元住宿折抵。預估440萬人次受惠，帶動產值共374億元。目前已有約2000家觀光旅館及一般旅館、5000家民宿參與，合計約7000家合法旅宿加入方案。

此外，針對Threads等社群平台有網友質疑有業者趕在國旅補助上路前調整價格，觀光署表示，目前尚未接獲民眾檢舉業者哄抬價格的情況，若民眾發現可檢舉，經查確有其事，地方政府可依法懲處1至5萬元。

●整理包／2026平日國旅補助申請方式、使用規則一次看 16大QA一次解惑 https://udn.com/news/story/7266/9703382