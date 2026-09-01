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林口養豬場驚傳豬藍耳病與下痢 新北動保處偕專家會診成功控制疫情

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
豬隻出現棘皮症。圖／新北市動保處提供
豬隻出現棘皮症。圖／新北市動保處提供

近期國內豬藍耳病與仔豬下痢疫情加劇，導致仔豬育成率下降，日前林口養豬場內仔豬出現嚴重下痢且有死亡情形，新北市動保處獲報經採樣送驗及邀請專家前往現場會診，傳授正確用藥觀念及疫苗注射計畫，下痢死亡仔豬數量已明顯控制到個位數。

新北市動保處指出，新北市轄內目前共有102間養豬場，動保處每季皆會請專家學者共同輔導轄內養豬業者，且進行定期巡迴抽檢與臨床診斷。日前林口1間養豬場出現仔豬嚴重下痢且死亡。為確保轄內養豬產業穩定與安全，動保處隨即派員採樣送驗並特邀嘉義大學獸醫學院老師郭鴻志前往會診。

養豬場老闆表示，6月份從屏東買來的仔豬才飼養幾天就開始下痢，呈現喘、養不胖、沒精神、拉肚子等症狀，於是求助動保處進行檢診、採樣及送驗、經動保處找郭鴻志老師檢診結果，確認是豬隻環狀病毒及藍耳病混合感染，導致免疫力下降，繼發大腸桿菌下痢所造成死亡。

動保處追查病因源頭並詢問屏東仔豬場後得知，之前仔豬會先施打環狀病毒疫苗再送來，這批仔豬沒有打所以才算比較便宜，但又忘了告知要請獸醫師補打，才造成如此嚴重損失，現經老師指導正確用藥觀念及疫苗注射計畫，下痢死亡仔豬數量已明顯控制到個位數。

對豬病具豐富臨床檢診經驗的郭鴻志表示，藍耳病學名豬繁殖與呼吸症候群，是一種高度傳染性的病毒性疾病，主要危害豬隻的繁殖與呼吸系統，因部分感染豬隻會出現四肢末端或耳朵發紫的現象而得名，為國內豬隻常在性病原，可怕是他常與豬環狀病毒混合感染，導致仔豬免疫力大幅下降。常因為免疫力降低後，引發大腸桿菌二次感染所致。這類疾病防治方法，首重在第一時間通報後進行細菌培養與藥物敏感試驗，即可達到精準投藥、降低損失的成效。

新北市動保處表示，疾病事先防範永遠勝於治療，動保處每年都會安排專業老師教授豬病診療及防疫課程，讓農民、獸醫師及防疫相關人員都可以吸收正確知識及方法，在養豬過程中事半功倍。呼籲農戶有疫情一定即時通報，才能儘早處理，以守護生物安全防疫，讓產業永續經營。

嘉義大學獸醫學院老師郭鴻志前往豬場採檢。圖／新北市動保處提供
嘉義大學獸醫學院老師郭鴻志前往豬場採檢。圖／新北市動保處提供

發病豬隻須隔離。圖／新北市動保處提供
發病豬隻須隔離。圖／新北市動保處提供

郭鴻志對豬隻肛門採樣。圖／新北市動保處提供
郭鴻志對豬隻肛門採樣。圖／新北市動保處提供

仔豬下痢爆瘦。圖／新北市動保處提供
仔豬下痢爆瘦。圖／新北市動保處提供

林口 養豬場 疫情

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