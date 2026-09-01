金石堂又少一家…嘉義耐斯店熄燈 人潮冒雨送別

「又少一間書店！」嘉義市再傳老字號書店熄燈。繼2024年鴻圖書局結束營業、去年大人物書店熄燈，位於耐斯百貨廣場的金石堂書店耐斯店，昨晚開學日最後一天營業，陪伴嘉義讀書人20多年書香空間畫下句點，讓老顧客直呼不捨。昨晚即使下雨，仍有不少民眾特地前往金石堂耐斯店，把握最後營業時間買書、文具，許多老顧客社群留言，回憶過去書店找書、翻書的時光。

走進店內，最熱鬧的區域莫過於出清優惠回頭書專區，「3本500元」、「6本500元」等優惠，吸引民眾翻找，希望在熄燈前帶幾本書回家，也為這間陪伴多年書店留下最後紀念。有名從國中時期就常到金石堂買書的老顧客感慨，自己和金石堂有很深的感情，過去常到店裡看書、買書，如今又少一間實體書店，心中相當難過。

不少人原本以為，金石堂耐斯店人潮不少，甚至結帳時還得排隊，為何仍然走到結束營業？店員透露，熄燈並非生意不好，而是百貨公司租約到期，老闆希望繼續經營，但與耐斯百貨合約8月31日到期，由於百貨公司另有規畫未續約。金石堂耐斯店不會在原址重新開幕，目前業者仍在洽談，希望有機會續留百貨公司延續書香。

耐斯廣場日前才在臉書提醒民眾，文化幣可到金石堂使用，如今隨著書店熄燈，文化幣無法在此據點消費，讓民眾更添感觸。金石堂曾是台灣連鎖書店龍頭，全盛時期全台門市超過120家，甚至拓展海外市場；然而隨著網路書店崛起，消費者購書習慣改變，實體書店經營面臨巨大挑戰。

金石堂官網所列全台實體門市僅約20家，與全盛時期相比大幅縮減。金石堂耐斯店熄燈，不只是少了一間書店，更像是一個世代共同記憶的告別，書能在網路上買到，但曾在書架挑書、與朋友相約逛書店時光，卻不是網路購物能取代。

嘉義市再傳老字號書店熄燈。繼2024年鴻圖書局結束營業、去年大人物書店熄燈，位於耐斯百貨廣場的金石堂書店耐斯店，昨晚開學日最後一天營業，陪伴嘉義讀書人20多年書香空間畫下句點，讓老顧客直呼不捨。記者魯永明／攝影

嘉義市再傳老字號書店熄燈。繼2024年鴻圖書局結束營業、去年大人物書店熄燈，位於耐斯百貨廣場的金石堂書店耐斯店，昨晚開學日最後一天營業，陪伴嘉義讀書人20多年書香空間畫下句點，讓老顧客直呼不捨。記者魯永明／攝影