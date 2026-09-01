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低壓帶影響 大雨特報範圍擴大 7縣市慎防短延時強降雨

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高雄屏東大雷雨 國家級警報響！牛角灣溪山區暴雨快遠離溪流

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
今天低氣壓影響及西南風增強，中央氣象署發布高雄市、屏東縣大雷雨即時訊息。聯合報系資料照
今天低氣壓影響及西南風增強，中央氣象署發布高雄市、屏東縣大雷雨即時訊息。聯合報系資料照

今天低氣壓影響及西南風增強，中央氣象署發布高雄市、屏東大雷雨即時訊息，持續時間至上午8時22分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風，慎防溪河水暴漲、坍方、落石、低窪地區積水、低能見度。

大雷雨即時訊息示警區域：高雄市鳳山區、大寮區、大樹區、鳥松區、旗山區、美濃區、六龜區、甲仙區、杉林區、茂林區、桃源區，屏東縣屏東市、潮州鎮、東港鎮、萬丹鄉、長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新埤鄉、枋寮鄉、新園鄉、崁頂鄉、林邊鄉、南州鄉、佳冬鄉、三地門鄉、瑪家鄉、泰武鄉。

山區暴雨通報，氣象署針對屏東縣牛角灣溪發布災防告警，持續時間至上午9時22分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離溪流。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。警戒區域：屏東縣瑪家鄉、屏東縣內埔鄉。

屏東 大雷雨 暴雨

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