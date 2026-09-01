高雄屏東大雷雨 國家級警報響！牛角灣溪山區暴雨快遠離溪流

「又少一間書店！」嘉義市再傳老字號書店熄燈。繼2024年鴻圖書局結束營業、去年大人物書店熄燈，位於耐斯百貨廣場的金石堂書店耐斯店，昨晚開學日最後一天營業，陪伴嘉義讀書人20多年書香空間畫下句點，讓老顧客直呼不捨。昨晚即使下雨，仍有不少民眾特地前往金石堂耐斯店，把握最後營業時間買書、文具，許多老顧客社群留言，回憶過去書店找書、翻書的時光。

2026-09-01 08:04