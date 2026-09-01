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大雷雨狂炸高雄屏東 1地山區暴雨國家級警報響

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
低壓帶影響，天氣不穩定，易有短延時強降雨。聯合報系資料照
低壓帶影響，天氣不穩定，易有短延時強降雨。聯合報系資料照

低壓帶影響，天氣不穩定，易有短延時強降雨。中央氣象署發布高雄市、屏東大雷雨即時訊息，持續時間至上午7時18分。有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風，慎防溪河水暴漲、坍方、落石、低窪地區積水、低能見度。

大雷雨即時訊息示警區域：高雄市林園區、大寮區、大樹區、旗山區、美濃區、六龜區、杉林區、茂林區，屏東縣屏東市、潮州鎮、萬丹鄉、長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新園鄉、崁頂鄉、三地門鄉。

山區暴雨通報，氣象署針對屏東縣沙漠溪（海神宮）發布災防告警，持續時間至上午8時19分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離溪流。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。警戒區域：屏東縣三地門鄉。

屏東 大雷雨 高雄

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