大雷雨狂炸高雄屏東 1地山區暴雨國家級警報響

「最近身體不太舒服，我先問一下AI…」。隨著生成式AI快速普及，這樣的想法已逐漸滲入民眾的日常生活。國立陽明交通大學校長林奇宏與聯合報健康事業部營運長吳貞瑩都觀察到，從查詢健檢報告紅字、搜尋症狀原因，到了解疾病治療方式，AI正逐漸成為民眾獲取健康資訊的重要入口，也改變了傳統的醫病關係。

2026-09-01 01:51