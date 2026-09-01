沙德爾颱風今晨復活 專家：真是打不死的戰士 將繞1圈再侵襲中國華南

原已減弱為低氣壓的第18號沙德爾颱風，昨天再度增強為熱帶性低氣壓TD20號，根據日本氣象廳網站最新一報，TD20號今天清晨5時再度增強為輕度颱風沙德爾。目前大致在海南島附近，以每小時29轉13公里速度，向東北進行。

氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，季風槽內，壟罩台灣的大低壓中，原先沙德爾颱風在上中國陸地後，強度減弱，所殘留的環流又與低壓帶其中的對流系統進行重整、結合，並於昨晨在海南島東北側發展成TD20。

沙德爾颱風今天強度重新增強到輕度颱風，復活補血，「真是個打不死的戰士」，林得恩說，這跟沙德爾是由密克羅尼西亞聯邦所命名的，原意就是象徵戰士或酋長護衛兵。

他說，輕度颱風沙德爾後續運動將先朝西南、轉向東，再轉東北移動到台灣海峽南部，然後又神奇地繞了一圈後，最後重新回到中國華南陸地上。

至於對台灣天氣的影響，林得恩說，除使得大氣不穩定度增大、環境西南風增強外，也將帶來來自南方充沛的水氣。不單迎風面的南部及花東地區會有下雨的情形，局部地區的雨勢還會不小，其它地區的午後降雨機率也會跟著提高。