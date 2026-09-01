聖嬰現象恐持續至明年春季 未來1季暑氣未消、雨水漸少

秋季來臨，中央氣象署發布季長期天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，根據熱帶海溫和大氣環流監測資料顯示，目前熱帶中東太平洋海溫持續偏高，為聖嬰現象發展狀態，預計此狀態將持續至秋季，冬季至明年春季仍以維持聖嬰狀態的機率最高。

氣象署說，模式預測未來1季台灣地區氣溫以正常至偏高為主，雨量方面9月11月從海洋大陸、菲律賓延伸至台灣一帶，降水訊號皆呈現正常至偏乾類別。

9月至11月溫度、雨量預報，氣象署表示，9月至11月各地平均氣溫以正常至偏高機率較大。9月月初受熱帶性低氣壓外圍環流及西南風影響，中部、南部及東部地區有短暫陣雨或雷雨；隨後環境轉為較穩定的狀態。10月至11月各地平均雨量以正常至偏少機率較大。