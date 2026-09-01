未來1周慎防強對流致災雨 雙颱將接力生成 吳德榮曝對台影響

低壓帶影響，今晨西南部已降下大雨，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天各地區皆有強對流發展的機率，以南部、東南部機率最高。北部24至33度、中部24至32度、南部24至29度、東部24至33度。

中央氣象署發布大雨特報，今天南部、台東地區及蘭嶼、綠島有局部大雨發生的機率。氣象署今晨並針對台南市、高雄市、屏東縣發布大雷雨即時訊息，持續至上午6時4分。

今天至周六季風槽活躍，南海及台灣東方海面的熱帶低壓，吳德榮說，雖皆有發展成颱的機率，但增強有限。台灣附近水氣多，時而因西南風增強，激發強對流，應慎防其所伴隨的雷擊、強風、瞬間強降雨等劇烈天氣，以及延續多日的大量降雨而致災。

他說，周日至下周四台灣東方海面形成大低壓環流，水氣帶南移至巴士海峽，天氣明顯好轉，但大氣並未完全穩定，偶爾還有一些局部短暫降雨的機率。

關於颱風消息，吳德榮表示，在廣東海面的熱帶低壓TD20號（原沙德爾颱風）有發展成颱的機率，向東北東移動，明天逐漸接近東沙島北方海面，有打轉改變方向的現象，直接侵台的機率不高。另1熱帶低壓TD27號在琉球南方海面打轉後偏西北再轉東北而行，有發展成颱的機率，對台亦無威脅。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。