健康主題館／AI改變就醫行為 「全民就醫好幫手」助你找醫院、看對科

「最近身體不太舒服，我先問一下AI…」。隨著生成式AI快速普及，這樣的想法已逐漸滲入民眾的日常生活。國立陽明交通大學校長林奇宏與聯合報健康事業部營運長吳貞瑩都觀察到，從查詢健檢報告紅字、搜尋症狀原因，到了解疾病治療方式，AI正逐漸成為民眾獲取健康資訊的重要入口，也改變了傳統的醫病關係。

對於此就醫趨勢，林奇宏表示，民眾運用AI查詢健康資訊已無法逆轉，醫療端的任務不是阻止，而是思考如何正向接納、善用這項技術。醫護人員未來除了提供診療服務，更應扮演引導者角色，協助病人、家屬學習正確提問、判斷資訊真偽。若能結合個人生理數據與治療歷程，也有機會提供更個別化的衛教資訊。

看來源、多查證 傾聽醫師專業診斷

AI普及也帶來新的挑戰。全球每天已有約4000萬人透過生成式AI工具查詢健康問題，民眾就醫行為正從「掛號問醫師」逐漸轉變為「就醫之前問AI」。然而，最大的問題在於「資訊是否可信？」不少民眾雖然獲得大量資訊，卻無法判斷正確性，甚至面對彼此矛盾的答案，不知道該相信誰。

元氣網最新推出「全民就醫好幫手」，定位為連結民眾與醫療體系的橋梁。吳貞瑩表示，平台並非要取代醫師，而是協助民眾在就醫前、就醫中與就醫後做好準備，包括看懂健檢數據、了解異常指標意義、找到合適科別與醫療院所等。例如詢問「血脂異常怎麼辦？台北該去哪裡看醫師？」「全民就醫好幫手」便會提供台北市高血脂就醫人數最多的醫院、醫療院所等資訊，同時提供衛教叮嚀，讓民眾掌握相關訊息。

對於「民眾該如何判斷AI答案的好壞？」專家建議掌握兩大原則：第一是「看來源」，確認資訊是否來自醫療院所、醫學會或政府單位等可信機構；第二為「多查證」，病患若能詢問醫師，傾聽專業判斷與建議，也是很好的驗證方式。

全民就醫好幫手 大資料庫可信度高

相較於通用型AI，「全民就醫好幫手」最大的特色在於可信度。平台內容主要來自聯合報與元氣網多年累積、經專業醫藥記者採訪查證的健康新聞資料庫，並結合公開醫療數據，每則回答都可回溯至原始報導來源。

林奇宏也指出，醫療AI工具未來應納入時間軸概念，讓使用者了解不同醫學知識在不同時期的發展脈絡，同時增設最新醫療進展專區，協助病人掌握新藥、新療法等重要資訊。

林奇宏認為，未來真正重要的不是AI會不會取代醫師，而是醫師與病人是否懂得正確運用AI。當病人帶著更充分的理解進入診間，期待醫師也會願意以開放態度協助解讀資訊，事實上，AI不僅不會破壞醫病關係，反而有機會成為強化醫病信任、提升醫療品質的新助力。

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