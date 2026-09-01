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健康名人堂／當使命感遇上帳單：醫療永續的經濟學

聯合報／ 陳柏同（財團法人厚生基金會執行長）
厚生基金會執行長陳柏同。 聯合報系資料照
厚生基金會執行長陳柏同。 聯合報系資料照

台灣談醫療，常有一種奇妙的氣氛：只要談成本、效率、價格與報酬，好像就違背了一點醫德；一談到產業，更彷彿就準備要把醫院變成百貨公司。但現實是，醫療可以有使命感，帳單卻沒有使命感。面對高齡化、醫療人力不足、急重症缺人與健保財務壓力，我們必須面對，如果醫療沒有合理的經濟基礎，公益究竟能撐多久？

想要醫療永續 產業思維不可或缺

所謂產業思維，不等於商業化，更不是追求利潤最大化。它的底層就是經濟學：資源有限、價格產生訊號、人會對誘因做出反應。產業思維不是醫療公共性的對立面，而是醫療永續不可或缺的思維。

經濟學第一課告訴我們，資源永遠有限。人口老化、醫療科技進步，民眾對醫療的期待愈來愈高；但醫事人員、病床、設備與健保財源，不會因為需求增加就自動變多。醫療政策不能只問：「這項醫療重不重要？」真正困難的是：如果每件事情都重要，有限的資源究竟先放在哪裡？

預算不會因為我們充滿愛心就自動增加，每增加一項給付，就代表這筆資源不能用在其他地方，這就是「機會成本」。同樣的道理也適用於民眾對醫療的期待，我們希望看病更方便、等待更短、新藥更快納入健保、醫療品質更好，這些都合理。但經濟學也提醒我們，當我們要求更多、更好、更快的醫療，就必須投入更多資源。

沒有反映價值 靠使命感留不住人

這是最基本的供需問題。需求持續增加，供給卻沒有同步增加，結果不是等待時間拉長，就是服務品質與醫療人力承受壓力。更高的醫療期待，也必須伴隨更高的社會投入。這個「付出」可能是部分負擔、健保費、稅收或其他公共財源。政策可以決定如何公平分擔、照顧弱勢，卻無法讓成本憑空消失。

公平可以決定誰多付、誰少付；經濟學則提醒我們：總要有人付。價格也是如此，價格可以壓低，成本不會因此消失。醫院要付薪水、買藥、更新設備、繳水電費；營造公司也不會因為蓋的是醫院，就少收一點工程款。醫療具有公共性，不代表鋼筋、水泥、醫材與人力會自動變便宜。

醫療創新亦然。我們期待癌症新藥、精準檢測、先進醫材與AI醫療，但研發、臨床試驗與人才都需要投入。醫療新科技的研發成本，不會因為醫療具有公共性而減少。人力更是如此。如果急診、重症、住院與夜間醫療承擔更高風險與責任，支付卻沒有反映其價值，人才自然會重新選擇。

與其問：「醫事人員怎麼愈來愈沒有使命感？」不如問：我們的制度究竟給了人才什麼誘因？使命感很重要，但使命感不能拿來支付生活費，更不能成為制度長期低估專業價值的理由。

投入更多資源 醫療公益能走更遠

醫療當然不能完全交給市場。急救、公共衛生、偏鄉醫療等具有高度公共性，需要政府承擔責任；但政府介入，也不能假裝經濟規律不存在。醫療需要產業思維，不是讓市場決定一切，而是用經濟學理解醫療，用公共政策修正市場。

我們可以期待更多、更好的醫療，但也必須願意投入更多資源。醫療的公共性不能取消成本，使命感也不能取代合理的價格與誘因。談產業思維，不是背離醫療的公益，而是為了讓公益走得更遠。

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