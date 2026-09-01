健康你我他／助聽器融入身體 世界聲音再響起

小時候大伯來家裡，看電視時電視音量開得很大聲，和他交談時他只是瞪大眼睛看著我。父親說大伯視力佳，卻有重聽，此時我才知道年老時重聽有可能會找上我們。沒想到，父親邁入八十大壽後，發現他說話異常大聲，且答非所問，常成為笑柄或引起誤會。

他不認為重聽會找上他，仍然老當益壯，直到發生車禍。因為他聽不到背後腳踏車的車鈴聲，單車騎士說還有大叫提醒，經此事件父親才願意承認耳朵裡的聲音已悄悄地離他遠去，嘗試配戴助聽器。

經過專業檢查分析，挑選適合他年紀與聽損狀態的助聽器，當父親戴上哪一瞬間眼睛發亮，一場意外卻是一個溫暖的轉機。他終於能清楚聽見家人及其他人所說的每一句話語，不再需要別人聲嘶力竭，也不需要費力猜測別人話中的真意。重聽後的隱諱人生不再，從此溝通不再是困難的事，人與人的距離，才真正地近了。

雖然有時候適應助聽器時會心煩意燥，也會擔心外觀顯老或被貼上身障標籤，因而抗拒配戴，但在我們溫柔的陪伴下，漸漸地把助聽器當成身體的一部分。

因為聽得到，溝通無礙，更容易結新朋友，父親勇敢的邁出一大步，現在兩老結交許多志同道合的朋友，相約到處遊山玩水，有愛無礙，世界的聲音再度響起。