9月徵文主題 我的助聽人生

小時候大伯來家裡，看電視時電視音量開得很大聲，和他交談時他只是瞪大眼睛看著我。父親說大伯視力佳，卻有重聽，此時我才知道年老時重聽有可能會找上我們。沒想到，父親邁入八十大壽後，發現他說話異常大聲，且答非所問，常成為笑柄或引起誤會。

2026-09-01 01:45