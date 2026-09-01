境外求生 赴柬埔寨換腎 去年超越大陸

五十多歲吳先生至境外接受腎臟移植，返台後先至中部某醫學中心就醫，申請抗排斥藥物，取得重大傷病卡後，轉至台大。第一次就醫時，拿出一疊境外病歷資料，上面均是簡體中文，醫師詢問在哪做的手術？答案不是大陸，而是柬埔寨。

根據一份近十年境外器官移植統計報告顯示，二○二五年國人至柬埔寨接受活體腎臟移植人數為十五人，首次超越至中國大陸換腎十三人。台灣移植醫學學會秘書長、台大醫院外科部實驗外科主任李志元說，隨中國器官移植法治化，器官取得難度變高，腎源較多的柬埔寨應會取代對岸，成為國人境外換腎的主要場域。

陸腎源減 柬成非法溫床

器官捐贈移植登錄及病主中心資料顯示，二○一五年有八十一位國人至大陸接受器官移植，二○一七年來到一一八人，為近十年新高，二○二○年受新冠疫情影響，僅剩四人。疫情緩解後，至對岸器官移植人數大不如前，僅為廿多人，二○二五年則有十三人，均為換腎。

近年來，柬埔寨已成非法跨國器官移植與地下黑市交易溫床，外傳詐騙園區裡的眾多「豬仔」可能被活摘器官，加上少部分大陸腎臟移植專家參與，吸引不少洗腎患者花上數百萬元，冒死前往一搏。

大陸器官移植技術早是全球前段班，某些領域甚至領先台灣。健保署前署長李伯璋表示，大陸二○一五年起規定，死刑犯器官不得用於器官移植，肝源、腎源大幅減少，以二○二四年為例，當年度等待活體腎臟移植患者超過十五萬人，共完成了一萬五三八七例腎臟移植手術，而當年台灣腎臟移植案例僅四三八人，不到中國大陸的百分之三。

器官移植 陸一家抵全台

「腎臟移植手術為器官移植的火車頭」李伯璋說，近十年來，對岸以國家力量推動器捐，積極發展移植手術，光是浙江省浙江大學醫學院附屬第一醫院，每年執行器官移植手術數量高於全台所有醫院總和。

不少台灣移植外科資深權威名醫逐漸退出手術室，年輕世代因練刀經驗不足，台灣原先器官移植競爭優勢幾已不復存在。

李志元同感焦慮，直言「真的會開刀的醫師愈來愈少」，近幾年來，願於死後捐贈器官者減少，以台大為例，新冠疫情後大都為親屬捐贈的活體器官移植，大愛捐贈少之又少，有洗腎患者接到移植通知時，竟以為是詐騙集團，直接掛了電話。

三總近期爆發器捐程序涉嫌登載不實遭檢調偵辦案件，凸顯器官移植在國內未受重視，醫師教育訓練不足。

法規限縮 患者另謀生路

李志元強調，國內器捐流程嚴謹，絕不可能出現「簽了同意書，醫師就會放棄不救」等荒誕情事，令人遺憾的是，器捐、器官摘取總成為炒作話題。患者排不到大愛腎臟，只好另尋方法。

國人若對器捐仍有恐懼及汙名化，活體器官移植相關法規未能鬆綁，李伯璋表示，還是會有患者嘗試至境外移植，困境依舊。