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影／四接案漁民抗議海大評估報告失真 王醒之：再次凸顯政策暴力

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆數百名漁民今天聚集國立台灣海洋大學校門口，他們舉白布條、喊口號，抗議海大團隊提出的四接對漁業經濟影響評估報告內容失真，侵害漁民權益。記者邱瑞杰／攝影
基隆數百名漁民今天聚集國立台灣海洋大學校門口，他們舉白布條、喊口號，抗議海大團隊提出的四接對漁業經濟影響評估報告內容失真，侵害漁民權益。記者邱瑞杰／攝影

基隆漁民今天到海大校門口，抗議研究團隊針對四接的漁業影響評估報告內容失真。力阻四接開發案的守護外木山行動小組召集人王醒之說，漁民被逼上街頭，再次凸顯政策暴力。台電企圖透過學術單位降低漁損補償，漁民真正該抗議的對象其實是台電。

基隆區漁會今天號召數百名漁民，到國立台灣海洋大學校門口抗議，質疑海大學者提出的「四接」對漁業經濟影響評估報告內容失真，稀釋產能。開發案涉及補償、賠償漁民損失問題，報告卻用「救濟」一詞，更引爆漁民怒火。

海大副校長李明安出面接下漁民的陳情書，暫時化解漁民怨氣。校方說，會將漁民陳述的疑慮，如實轉交受台電委託的研究計畫團隊，並會審慎研議、比對分析，期盼廣納各方實證資料，讓相關評估更周延地反映在地現況。

台電委託海大團隊辦理「協和發電廠更新改建工程對漁業經濟影響評估報告」，區漁會質疑海大研究團隊未充分實地核對、審慎檢視情況下，認定漁民提報的真實作業數據「不可信」，並予以排除。基隆區漁會理事長簡建輝、總幹事陳文欽昨號召數百漁民到海大校門口，抗議海大侵害漁民權益。

陳文欽表示，海大學者提出的報告中，2021至2023年的漁獲量都是「0」，但學者又認定漁民這3年都有出海作業，漁民反問既然有出海，為什麼沒有漁獲量？為什麼是0？對方回答是看漁業署報，引爆漁民怒火。

陳文欽說，漁業法明定漁業權補償基準，平均淨收益以漁業權人提證為原則，如無法提證，參考漁業年報。漁民已經提證資料，每一筆資料也都可以行文市府核實，漁民質疑海大研究團隊，為何執意使用漁業年報？「但是他就不鳥我們」。

陳文欽指出，更令人漁民感到不平的是，海大在報告中，將法理上應給予漁民的法定「補償與賠償」，定性為「救濟」，嚴重貶低漁民靠汗水換取生計的勞動尊嚴。大家昨天去抗議，只是要真相、要公理。

海大表示，始終感念「討海人」的辛勤付出，也非常理解漁民的焦慮。至於「漁業救濟」一詞，是依循現行港區法規名詞，並非研究團隊刻意貶低或打壓漁民。校方請轉請研究團隊通盤檢視報告內容，並讓報告文字更具溫度與包容性。

王醒之認為，漁民被逼上街頭，再次凸顯四接「政策暴力」。去年環評大會時，漁會的立場是站在同意方，希望通過此案，沒想到才過一年就因台電「過河拆橋」，企圖透過學術單位降低漁損補償，這是台電非常典型的「手路」，漁民真正該抗議的對象其實是台電。

王醒之指出，過去7、8年反對四接案，從環境生態團體開始，一路到教育團體、公民團體加入，基隆港航商團體也反對，現在又有漁民團體抗議，加上未來興建巨型儲氣槽，可能造成的國安威脅與城市安全問題，諸多重大爭議懸而未決，將是年底市長選舉的「必考題」。

基隆數百名漁民今天聚集國立台灣海洋大學校門口，他們舉白布條、喊口號，抗議海大團隊提出的四接對漁業經濟影響評估報告內容失真，侵害漁民權益。記者邱瑞杰／攝影
基隆數百名漁民今天聚集國立台灣海洋大學校門口，他們舉白布條、喊口號，抗議海大團隊提出的四接對漁業經濟影響評估報告內容失真，侵害漁民權益。記者邱瑞杰／攝影

四接 海大 漁民 王醒之

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