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抽血減負 北醫「智能備管」83秒變8秒

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導

抽血採檢看似簡單，但需反覆確認受檢者身分及檢驗項目、挑選正確試管，逐管貼上病人條碼，每個環節都不能出錯。為減輕護理師工作量，北醫附醫導入「檢體智能備管系統」，原本備妥三支試管需八十三秒，大幅縮減至八秒。

北醫附醫護理部主任林淑娟表示，抽血流程不僅耗時，且「容錯率為零」，一旦選錯試管，或條碼貼附位置不精準，檢驗儀器就無法辨識，檢體遭退件，病人還可能必須「再挨一針」。

林淑娟指出，人工準備三支試管，平均需一分廿三秒，如該院五至七月累積二萬四九六五支試管估算，人工備管需花上五七五點六小時。在導入「檢體智能備管系統」，三支試管僅需八秒，總作業時間降至五十五點五小時，三個月下來，可省下五二○多個工作時數。

第一線護理師表示，每逢周一「大抽血」日，光是核對病人、試管及條碼等細節，就得花上不少時間。如今系統自動完成備管，除了減少工作負荷，還可降低人為疏失，降低試管或標籤貼錯等風險。

「導入ＡＩ確實讓臨床工作簡化很多。」北醫專業護理師鍾沁倫認為，這套系統有助於降低「Ａ病人的東西弄到Ｂ病人」等人為疏失，透過科技多設一道病安防線。再者，簡化流程後，省下來的時間可用來觀察臨床病情、照顧重症病人、深度衛教指導等。

「北醫附醫成為全國首家將智能備管系統導入全院護理單位的醫院。」院長施俊明指出，全院十八個護理單位共建置廿一台智慧備管機，擴及至一般病房、加護病房、急診及洗腎室，分擔日常大量重複性工作，省下來許多時間，轉化為更有價值的臨床照護。

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