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護理荒 加薪20%半年仍少800人

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
部分醫院護理師累計加薪幅度超過兩成，但少子化加上護理人力轉往基層診所，使大醫院仍面臨「有床卻沒人開床」的壓力。示意圖。記者潘俊宏／攝影
部分醫院護理師累計加薪幅度超過兩成，但少子化加上護理人力轉往基層診所，使大醫院仍面臨「有床卻沒人開床」的壓力。示意圖。記者潘俊宏／攝影

儘管各大醫院加薪、提高待遇福利，但中華民國護理師護士公會全國聯合會最新統計顯示，今年七月底全國護理師執業人數仍較去年底減少八百多人，顯示護理缺工問題尚未翻轉，人力不足窘境依舊。

近年許多醫院提高護理師薪資待遇，部分醫院甚至加薪幅度超過兩成，以北醫附醫為例，在未計入夜班費的情況下，每月薪資已達七萬元，十二月薪資，加上兩個月年終獎金，以及實際輪班所產生的夜班費等，不少護理人員領有百萬年薪。

不過，護理師護士公會全國聯合會統計資料卻顯示，護理人力荒仍持續下探，今年七月底全台護理人員領證人數約三十一萬五千多人，實際執業十九萬七七五二人，執業率約六成多，護理師十八萬二四六四人、護士一萬五二八八人，與去年年底相較，少了八百多人。

「台灣護理人力正出現板塊挪移，從大型醫院流向基層診所。」台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，過去護理人員取得執照後，多半進入醫學中心、區域醫院等第一線臨床工作，近年愈來愈多年輕護理師則選擇基層診所，因為工作單純，無須輪值夜班，這導致基層護理人力占比從過去一成三提高至一成七。

洪子仁表示，護理人力總量成長有限，人力往工時相對規律的基層移動，讓必須廿四小時輪班的醫院承受更大壓力，許多大型醫院飽受「床位眾多，卻護理師不夠，無法開床」等窘境。

護理師護士公會全國聯合會理事長陳麗琴表示，立法院今年五月完成三班護病比相關修法，明年起分階段實施，期待三班護病比儘速落實。再者，各家醫院護理人員薪資落差不小，衛福部應提供更明確、透明的薪資保障訊息，作為年輕世代選擇工作場域的重要參考，提高投入醫院臨床工作的意願。

護理 加薪 北醫附醫

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