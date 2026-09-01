機車安全政策 學者：從騎士角度出發才有效

全國機車數量近一千五百萬輛，騎機車雖然機動性強，但「鐵包肉」碰撞死傷風險也很高。學者指出，政府推動機車安全宣導最大困難，是沒有得到機車族普遍的認同，建議政府應以機車族角度重新檢視交通工程的設計。

消基會交通委員會召集人李克聰說，如果能爭取到機車族認同就會配合，否則提再多機車安全政策，效果有限。他舉例，為讓用路人減速慢行，道路畫設減速標誌，但同時會擠壓到機車行駛道路，機車多行駛在側邊，遇到減速標誌時很難不壓到標線，若標線防滑性不足恐打滑，造成交通事故。

李克聰表示，目前交通道路工程包含標誌標線多以汽車角度出發，現在又推出強化機車安全的政策，政府應整體考量所有用路人，並以機車族角度重新檢視交通道路工程改善，建議多蒐集機車族用路困難及建議。

另外，交通部此次宣導也強調「安全大於效率」，呼籲民眾慢速行駛。但李克聰說，全部要求騎慢也不見得安全，他認為應「跟著車流走」，若在速度很快的環境騎慢，容易被追撞，反之，在車速較慢的環境騎快，不停鑽車道，也非常不安全。