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交長喊話拚交通死亡減半 民團看衰：先改善道路

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
機車事故死亡人數占總交通事故死亡人數近三分之二，交通部未來兩年將著重於機車安全宣導，盼二○三○年交通死亡數減半。記者葉信菉／攝影
機車事故死亡人數占總交通事故死亡人數近三分之二，交通部未來兩年將著重於機車安全宣導，盼二○三○年交通死亡數減半。記者葉信菉／攝影

機車事故死亡人數占總交通事故死亡人數近三分之二，是交通死亡最大的一群，交通部長陳世凱表示，未來兩年將著重於機車安全宣導，以「守護機車安全、延續停讓文化」為雙主軸，盼二○三○年交通死亡數減半。但民團批評，要達標根本不可能，應回歸道路工程改善才是正道。

交通部昨天邀請八點檔女神陳珮騏作為代言人，並宣布今年交通安全月九月一日啟動。交通部指出，全國機車數量近一千五百萬輛，統計今年一至六月因交通死亡的人數為一三三三人，相較基準年二○二三年減少二三六人，降幅達百分之十五。

交通部長陳世凱說，儘管如此，機車死亡數仍占總交通事故死亡人數近三分之二，去年約有一千七百多人因機車死亡，今年交通安全月鎖定機車族，盼每年交通死亡數可降低百分之三至五，擺脫台灣每年交通死亡人數超過三千人，也希望二○三○年交通死亡人數能減半。

但行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧批評，過往看機車死傷除了道路設計不健全，最主要就是被汽車撞擊，此次交通月推出的機車免費健檢政策很好，但不理解舉辦抽獎活動及音樂季，對減少機車死傷會有什麼成效？他強調還是應該做好交通道路工程及駕訓改善。

陳愷寧指出，行政院四年四百億預算用於道路工程改善，即便用完，目前仍有很多道路工程不合法規，加上政策目標二○三○年交通死亡數，要比基準年二○二三年的交通死亡數三○二三人減半，也就是一五一一人，等於每年要降百分之七，但目前每年僅降低百分之二至三，未來四年要達到減半目標根本不可能。

公路局長林福山指出，今年一至六月機車事故件數十六萬八三三三件，相較去年同期的十七萬五二六九件，減少百分之四。

今年與國內逾七千家主要機車業者合作，將旗下直營機車行化身為「機車安全守護站」，在九至十二月提供免費機車安全健檢，檢查輪胎、燈光、煞車及潤滑油等，並提供今年最新版「機車防禦駕駛手冊」QRcode供瀏覽或下載。「機車常用族交通零違規」抽獎活動，自八月廿八日起開放報名，截至昨早已有廿二萬人登錄。

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