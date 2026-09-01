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基隆漁民抗議海大「四接評估報告不採信漁獲量」
台電委託海洋大學團隊辦理「協和發電廠更新改建工程對漁業經濟影響評估報告」，基隆區漁會質疑海大研究團隊未充分實地核對、審慎檢視情況下，就認定漁民提報的真實作業數據「不可信」，並予以排除。區漁會理事長簡建輝、總幹事陳文欽昨號召數百漁民，前往海大抗議。
陳文欽表示，海大學者提出的報告中，二○二一至二○二三年的漁獲量都是「零」，但學者又認定漁民這三年都有出海作業，漁民反問既然有出海，為什麼沒有漁獲量？為什麼是零？對方回答是看漁業署年報，引爆漁民怒火。
陳文欽說，漁業法明定漁業權補償基準，平均淨收益以漁業權人提證為原則，如無法提證，參考漁業年報。
他說，漁民已經提證資料，每一筆資料也都可以行文市府核實，漁民質疑海大研究團隊為何執意使用漁業年報？「但是他就不鳥我們」。
陳文欽指出，更令漁民不平的是，海大在報告中，將法理上應給予漁民的法定「補償與賠償」，定性為「救濟」，嚴重貶低漁民靠汗水換取生計的勞動尊嚴。大家昨天去抗議，只是要真相、要公理。
海大副校長李明安出面接下漁民的陳情書。海大表示，「漁業救濟」一詞，是依循現行港區法規名詞，並非研究團隊刻意貶低或打壓漁民。
校方已轉請研究團隊通盤檢視報告內容，並讓報告文字更具溫度與包容性。
反對四接開發案的守護外木山行動小組召集人王醒之說，漁民被逼上街頭，再次凸顯四接「政策暴力」。
去年環評大會時，漁會的立場是站在同意方，希望通過此案，沒想到才過一年就因台電「過河拆橋」，企圖透過學術單位降低漁損補償，這是台電非常典型的手法，漁民真正該抗議的對象其實是台電。
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