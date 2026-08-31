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健保天價藥給付創新制 病人須簽行政契約、配合10年療效追蹤

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部健保署於「最新版藥品給付規定內容」公布，使用高價藥患者須直接與健保署簽訂行政契約，接受至少10年追蹤，且明訂若發生契約爭議，將由台北高等行政法院進行審理。聯合報系資料照
衛福部健保署於「最新版藥品給付規定內容」公布，使用高價藥患者須直接與健保署簽訂行政契約，接受至少10年追蹤，且明訂若發生契約爭議，將由台北高等行政法院進行審理。聯合報系資料照

健保接連給付罕病SMA治療藥物「諾健生」，一劑達4900萬元，及AADC缺乏症基因治療「優達思」，一劑高達9999萬元。為追蹤罕病病友用藥，衛福部健保署於「最新版藥品給付規定內容」公布，患者須直接與健保署簽訂行政契約，接受至少10年追蹤，且明訂若發生契約爭議，將由台北高等行政法院進行審理，此為健保署首度與病人簽約且與司法系統一同把關病人用藥療效。

每當健保給付高價藥物時，民眾常憂心排擠其他治療藥物，為了解患者用藥情形，依健保署「最新版藥品給付規定內容」，使用「諾健生」、「優達思」患者需與健保署簽署協議書，此與以往健保署針對特定藥物採行「藥品給付協議」時，多是與藥商針對價格、用量、療效等條件簽訂有所不同。

健保署醫審及藥材組長黃育文說，此兩款藥物藥價高且屬於基因治療，患者一生使用一劑終身有效，為了解藥物療效，要求病人須簽署契約並定期追蹤，「病人應有義務回診」，以蒐集長期數據，研判符合治療指標，以針對分期付款藥品評估能否繼續給付藥費，目前此兩款藥品治療人數均少於10人。若未依契約規定回診，將依違規情形進行後續的法院審議。

依協議藥品給付規定內容，包括且不限於施打劑量、次數、方式、地點，使用「諾健生」基因療法製劑後每4個月，或使用「優達思」後第一年為每3個月，之後為每6個月主動回到醫院進行療效評估及復健訓練，兩款藥物追蹤期都為10年。

該契約明定，患者應配合並同意健保署蒐集運用相關醫療資訊，作為後續醫療給付核定依據及效益評估參考。協議書更明定規範成立、解釋及執行，應以中華民國法律為準據法，任何因本協議書有關爭議，以台北高等行政法院為第一審管轄法院。

至於，藥費高達上億元的B型血友病基因治療「恆傑凝」（Hemgenix），該藥於2024年底取得國內藥證，如今傳出也擬納入健保。黃育文說，該案歷經去年1月、6月及今年2月及8月共4次專家會議，尚未正式進入藥品共擬會議討論，而關於個案審查進度或核價，不便說明。

未來若「恆傑凝」等其他高價藥是否也採類似簽約機制，黃育文說，將依個別藥品特性及臨床實證，再由專家會議與共擬會討論、決定，並與國際指引對接，不會一體適用。

健保 給付 病人 健保署

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