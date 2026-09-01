環團帶3.2萬份連署搶救白海豚 籲台中港停工

「搶救白海豚」連署發起團體，昨帶著三萬二千人的連署名單到行政院為白海豚請命，抗議政府為解決全台營建土方之亂，犧牲台灣西海岸最珍貴的瀕危白海豚，要求台中港南填方區填海工程立刻停工、補做環評，禁止廢土填入白海豚重要棲息環境。

立委陳昭姿表示，已在三月就要求此規避環評的爭議工程停工，結果港務公司擅自於五月復工，現在又大舉推進工程進度，不斷破壞瀕危白海豚的台中港熱區棲地範圍，改用廢土填海就應該補做環評。

台灣蠻野心足生態協會研究員郭佳雯表示，台中港南填方區資訊不公開、計畫沒審查、工程沒監督、破壞沒人管，他們邀請行政院長卓榮泰出席十一月的國際白海豚保育研討會，屆時將有國際自然保護聯盟鯨豚專家及其他國際專家來台，要求卓榮泰在現場告訴國際人士，台中港擴建不會傷害白海豚及其棲地。

台灣媽祖魚保育聯盟秘書長陳秉亨指出，唯有在確認白海豚族群止跌回升後，行政院才得以核准任何新的開發案。彰化縣環境保護聯盟研究員林政翰也呼籲，行政院必須要求交通部立即停工、補做環評。

監督施政聯盟執行長許心欣則指出，整個台中港的填海工程，將有高達七六○公頃海域將永久消失，白海豚將失去超過兩成的關鍵棲地，僅剩四十七隻白海豚恐將加速滅絕。

針對團體要求的補做環評一事，環境部表示，須由交通部統一對外論述。截至昨晚截稿，交通部未對外回應。