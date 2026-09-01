陽光行動／境外器官移植返台 未依法登錄醫院可拒收

接受移植手術之後，為抑制體內排斥他人器官的免疫反應，需要持續使用抗排斥藥。衛福部依法要求境外接受移植患者需要提供相關資料，否則醫院可拒絕給藥。但台大醫院自二○一五年起，不收來自有問題國家的受贈者，患者均先至其他醫學中心就醫，申請抗排斥藥物，取得重大傷病卡後再轉至台大。

在國內，人體器官移植條例於二○一五年七月一日修正公布新增第十條第四項規定，國人赴境外接受器官移植後，回國接受後續治療者，應提供移植之器官類目、所在國家、醫院及醫師等書面資料予醫院，醫院並應完成通報作業。

台大醫院外科部特聘兼任主治醫師李伯皇坦言，醫師在門診時不鼓勵病人到海外進行器官移植手術，是擔心病人的安危及器官移植品質，且台大醫院已明確指出，醫師不收治赴海外器官移植回國的病人。

器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心董事長李明哲說，仲介器官移植是違法行為，但民眾自行到境外接受器官移植手術，目前無法杜絕。患者返國後，必須到醫院就醫取得抗排斥藥物。對醫師來說，沒有拒絕病人的權利，也須謹守所受的醫學倫理，保障民眾醫療權。

李明哲說，國內已透過健保追蹤接受器官移植返台須服用免疫抑制劑者，也要求各醫院回報，藉此掌握潛在境外移植個案。醫療院所須確認患者是否屬境外移植個案，並依法通報；患者應提供移植國家、醫院名稱、執刀醫師、病歷摘要及用藥資訊等資料，完成線上登錄。

醫師未完整登錄移植相關診斷代碼，仍可能出現黑數。是否應限制境外移植返台病患使用健保給付藥物，醫界有不同看法，李明哲說，若患者合法接受器官移植，且具有健保身分，限制其取得必要藥物，恐涉及生存權與醫療人權問題。