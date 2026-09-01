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陽光行動／考驗人性！活體腎臟交換捐贈…上路7年掛零
「活體腎臟交換捐贈移植手術管理辦法」二○一九年公布，期待透過不同家族間「一腎換一腎」，增加配對機率，但公布至今尚未有成功案例。台大外科部實驗外科主任李志元說，政策出發點極佳，但考驗人性；台大醫院器官勸募小組召集人周迺寬表示，關鍵癥結點在健保給付，建議國家全額提供活體捐腎患者醫藥費，增加意願。
根據人體器官移植條例第八條第六項，「活體腎臟交換捐贈移植手術管理辦法」允許兩組以上因血型或組織配對不合，無法直接捐贈給自己親屬的家庭，透過交換造福彼此家人，期待增加配對機率，改善台灣等待腎臟移植的人數。但至今只有三件申請案，迄今仍無成功配對並完成手術的案例。
臨床醫師表示，申請非親屬活體捐腎移植，須經過倫理委員會三次審查，光是第一關等候程序，就刷掉許多有意願的患者及家屬。即使雙方家屬配對成功，許多病家斤斤計較，批評「你家腎臟比較小」、「捐腎者年齡比較大」等，對於即將移植的腎臟不滿意，臨床上看到許多台灣人計較的一面。
周迺寬表示，有意願循活體腎臟移植換腎、捐腎病人，對移植手術成功率要求高，但腎臟移植風險不低，曾有捐贈者在手術過程中過世，臨床多建議使用傷口較小、風險較低的機械人手術降低風險，但這筆手術費卻需病人全額負擔，要價十多萬元，令不少捐贈家庭卻步。
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