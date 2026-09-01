陽光行動／器捐爭議 病友嘆：姻親可捐肝 為何不能捐腎

「為什麼活體捐肝可以放寬到姻親，捐腎就不行？」五十六歲馮偉雄是多囊腎病友，去年接受太太捐腎。多囊腎是家族遺傳疾病，他的手足和兩個兒子都帶因遺傳基因，無法捐腎，唯一可能捐贈對象只有妻子。所幸馮太太願意且配對符合，他感謝太太給予二次生命卻也感嘆，明明有遺傳性腎病，卻只有五親等血親才能捐腎。

四十八歲莊先生也是多囊性腎病病友，他卅三歲時確診，年輕時症狀只有血壓高，直到四十三歲，病情變得嚴重，水泡破裂。他有五個姊姊，其中一位捐腎讓他免於洗腎命運。但不是所有人都有這種幸運，有位同病相憐的病友，雖家人配對成功，但家人不願意捐贈，只能繼續洗腎。

肝臟捐贈放寬 腎臟仍限縮

隨醫療技術進步與移植需求增加，衛福部於二○一二年放寬肝臟活體捐贈對象，五親等内血親及姻親皆可捐贈，且年齡降為十八歲，但腎臟活體捐贈仍限於五親等內血親與配偶，且必須年滿廿歲。

肝腎不同命，器捐中心前執行長蔡宏斌表示，規範固然是為了防範不法，但現在少子化使家庭結構多元化，社會支持網絡也改變，實質上也限制了無近親患者的移植機會。

遺傳性腎臟病或多囊腎病友可能因疾病需要等待移植，但血親可能也有同樣的遺傳性疾病，不適合捐贈。捐贈對象放寬至姻親，或許能增加獲得合適腎臟的機會。衛福部去年因此舉行過兩場專家會議，邀請移植醫師與護理師、腎臟科醫師、醫學倫理、醫事法律專家等，皆認為這項規定的確構成制度公平性挑戰。

每月藥費3萬 仍難逃洗腎

馮偉雄父親也是多囊腎患者，等不到換腎就離世。他廿多歲知道有多囊腎，一直控制在腎病第一期，以為腎功能變差到洗腎，應該是他七、八十歲後的事。沒想到四十五歲那年，腎功能開始下降，從第二期到需要洗腎的第五期，只有短短四個月。

馮偉雄用盡各種方法拖延洗腎的時間，使用延緩腎臟水泡長大及減緩腎功能惡化的藥物，因為健保只給付四十五歲以下，他每月自費三萬多元用藥。如此持續八年，直到腎功能數字僅剩下個位數，他也因雙側腎臟囊腫過大、腹水達一萬多毫升，腰圍一度超過腿長，除了洗腎別無他法。

大愛腎等不起 靠太太重生

洗腎太痛苦，馮偉雄一度想也許在洗腎時安靜離開，也是一種解脫。馮太太不忍先生洗腎，願意捐腎，而且配對成功。他深情告白，每天深陷洗腎副作用生不如死，太太給他第二次生命。有沒有去等大愛腎臟？馮偉雄說：「我都五十五歲了，等個十年，屆時六十五歲也失去移植資格了。」

莊先生對姊姊捐腎既感激又不捨。莊姊姊為了捐腎給弟弟，先是請假赴醫院接受相關檢查和檢驗，抽血不計其數，也要通過醫院倫理和委員會。而捐腎過程中，請假被扣薪、所有檢查、住院手術等費用，都必須自己承擔。莊姊姊問過自己投保的商業保險，是否可以理賠？得到的回答是「這手術是妳自己要做的，保險不付」。

對於擴大腎臟活體捐贈對象，莊先生並不樂觀。家人即使符合條件，也未必願意捐贈，並非親情不足，而是醫療、倫理與文化因素交織影響，除了手術風險與健康疑慮，儒家「身體髮膚，受之父母」的觀念，民俗信仰中對全屍、魂魄與死後世界的重視，都可能增加家人的顧慮。