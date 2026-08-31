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AI能救護理師缺工？ 護理全聯會：留人關鍵還是這2件事

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
中華民國護理師護士公會全國聯合會理事長陳麗琴表示，解決護理缺工沒有單一解方，要真正留住護理師，除了合理薪資還需要友善職場、主管支持與清楚的職涯發展。聯合報系資料照
中華民國護理師護士公會全國聯合會理事長陳麗琴表示，解決護理缺工沒有單一解方，要真正留住護理師，除了合理薪資還需要友善職場、主管支持與清楚的職涯發展。聯合報系資料照

護理缺工持續成為醫療體系壓力，各大醫院近年積極導入AI、智慧量測及生成式護理紀錄，讓護理師減少大量重複性工作。中華民國護理師護士公會全聯會理事長陳麗琴表示，智慧科技確實能減少重工、提升工作滿意度，但目前尚無研究能證明「導入AI後，護理師離職率下降多少」。真正要讓護理人員留下來，仍須解決工作負荷與薪資兩大問題。

陳麗琴表示，過去護理師替病人量測體溫、脈搏、呼吸、血壓後，得先抄寫數值，回到護理站再輸入病歷，等於同一筆資料做了兩次。現在不少醫學中心已導入智慧設備，量測前先辨識病人身分，體溫、血壓甚至血糖等數據，就能直接轉至資訊系統及病歷，「以前要記在紙上、回去再登錄，現在只要做一次」，省時也降低人工登錄錯誤。

生成式AI也逐漸走進護理站。陳麗琴說，護理紀錄是第一線相當耗時的工作，目前已有醫院導入生成式護理紀錄，護理師可透過語音描述病況，系統再整合病人先前量測數值、檢查及照護資訊，自動產生紀錄草稿，最後仍由護理師確認、刪修後才能正式寫入病歷，兼顧效率與專業把關。

此外，大數據分析也能扮演「預警員」，例如病人血壓持續下降，系統可分析趨勢並發出警示，提醒護理人員注意休克等風險，讓醫護團隊更早介入。陳麗琴認為，這些智慧科技不僅減輕工作負荷，也有助提升病人安全，對護理師工作滿意度一定有幫助。

不過，AI並非解決護理荒的萬靈丹。陳麗琴指出，全聯會參與健康台灣相關計畫時，曾針對不同層級醫院逾1300名第一線護理人員進行調查，護理師最希望改善的仍是「工作負荷」與「薪資」，三班護病比尤其重要。立法院今年5月已完成三班護病比相關修法，政府並規畫自明年起分階段實施，但在全面落實前，部分醫院仍可能透過關床達標，實際工作壓力未必真正下降。

「如果原本應該200個人分攤的工作，只有150個人在做，即使帳面護病比達標，護理師還是很累。」陳麗琴說，人力沒有補足，休假、排班及工作負荷問題仍在，護理師忍到無法負荷，最後還是可能離開，因此期待三班護病比盡速真正落實。

薪資也是招募新血的第一道門檻。陳麗琴認為，各醫院薪資落差仍大，至少應讓新進護理師有更明確的薪資保障與透明資訊，才能提高投入醫院臨床工作的意願。但除了招到人，「留得住人」更重要。全聯會的調查發現，影響護理師留任的首要因素，是能否在職場中「被支持、被關懷」，以及職涯發展是否受到重視，有成長機會才更有可能長期留下。

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