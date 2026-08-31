快訊

沙德爾最快今晚復活！周三北轉相對接近台灣 海警發布機率曝光

逮捕到案！台南「周氏蝦捲」安平老店遭潑上百隻蟑螂 雨衣男稱不滿服務態度

山區持續降雨 屏東縣春日鄉士文村明天停班停課

聽新聞
0:00 / 0:00

午後總是想睡覺？營養師揭「爬樓梯10分鐘」比咖啡因更提神

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師科提斯引述研究指出，午後爬樓梯10分鐘的提神效果更勝咖啡因，且不影響夜間睡眠。示意圖／Ingimage
營養師科提斯引述研究指出，午後爬樓梯10分鐘的提神效果更勝咖啡因，且不影響夜間睡眠。示意圖／Ingimage

每到午後三、四點，不少上班族與學生常會感到眼皮沉重、腦袋昏沉，直覺想靠熱咖啡或濃茶來驅散睡意；然而，太晚攝取咖啡因又令人擔憂夜間失眠營養師「科提斯」日前發文分享，若想在午後快速提神且不干擾夜間睡眠，不妨嘗試「爬樓梯10分鐘」，研究證實其帶來的精力提升效果甚至優於50毫克咖啡因，是天然無負擔的提神解方。

營養師科提斯在臉書粉專「營養師科提斯-陪你打造健康好身體」發文指出，許多人都有午後精神不濟的困擾，但過量或過晚攝取咖啡因容易打亂睡眠週期。

他引用相關學術研究說明，該研究針對長期處於慢性睡眠不足狀態的女性進行實驗，分別測試「爬樓梯10分鐘」與「攝取50毫克咖啡因」（約等於半杯美式咖啡）對人體活力感及認知功能的影響。實驗數據顯示，短短10分鐘的爬樓梯運動能顯著拉升受試者的精力狀態，其提神反應與改善效果甚至超越了攝取50毫克咖啡因的組別。

科提斯進一步表示，過往亦有多項醫學研究指出，適度運動能促使身體分泌神經傳導物質，作用宛如天然的精神興奮劑，有助於活化大腦認知運作並提振專注力。

針對日常生活中的實務應用，科提斯建議可在以下兩個情境善用樓梯運動：

1.午休剛醒腦袋卡卡：午睡醒來若感覺思緒遲鈍、身體尚未完全「開機」，可藉由走動爬樓梯活絡血液循環，幫助精神迅速歸位。

2.午後精力瀕臨耗盡：下午3至4點工作疲倦但已不適合再喝含咖啡因飲品時，花10分鐘爬爬樓梯即可快速充電，避免影響當晚入睡時間。

咖啡因 咖啡 營養師 睡眠 失眠

延伸閱讀

50嵐「1飲品」害他失眠到天亮 一票人有感：直接看日出

睡太多不好？研究曝周末「適當賴床」 補眠有助降低高血壓機率

睡不好擔心記憶力變差？研究揭「2招」能救急 長期記憶靠7習慣守住

每天都提不起勁？別忽略憂鬱警訊！營養師教你4組紓壓飲食簡單搭

相關新聞

午後總是想睡覺？營養師揭「爬樓梯10分鐘」比咖啡因更提神

每到午後三、四點，不少上班族與學生常會感到眼皮沉重、腦袋昏沉，直覺想靠熱咖啡或濃茶來驅散睡意；然而，太晚攝取咖啡因又令人擔憂夜間失眠。營養師「科提斯」日前發文分享，若想在午後快速提神且不干擾夜間睡眠，不妨嘗試「爬樓梯10分鐘」，研究證實其帶來的精力提升效果甚至優於50毫克咖啡因，是天然無負擔的提神解方。

颱風沙德爾最快深夜復活、海警機會偏低 9/3前中南部台東防豪雨

氣象署今天表示，位於海南島的熱帶低壓TD20最快今天深夜增強為颱風沙德爾，發海警機會偏低；9月3日前台灣受大低壓帶及西南...

沙德爾最快今晚復活！周三北轉相對接近台灣 海警發布機率曝光

颱風沙爾德有機會今晚至明晨「復活」，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，TD20若復活將沿用原本「沙德爾」名稱，並朝東北東方移動，預計周三北轉進入廣東沿海陸地，相對接近台灣，但強度發展有限，對台灣沒有直接影響，發布海警的機率偏低；另熱帶性低氣壓TD27預估今、明2天發展為輕度颱風「科羅旺」。

左轉車道常釀事故 陽明交大新研究：改「完全偏心」設計降風險逾6成

左轉專用道的功能是讓直行車與左轉車可以配合交通號誌，順暢進入正確車道，達到用路效率與安全。不過，台灣許多道路的內側直行車道卻會「突變」為左轉專用道，導致用路人被迫變換車道，造成違規及交通事故。陽明交大研究團隊發現，左轉車道改為「完全偏心」設計後，危險駕駛與車禍風險降低六成以上。

AI能救護理師缺工？ 護理全聯會：留人關鍵還是這2件事

護理缺工持續成為醫療體系壓力，各大醫院近年積極導入AI、智慧量測及生成式護理紀錄，讓護理師減少大量重複性工作。中華民國護理師護士公會全聯會理事長陳麗琴表示，智慧科技確實能減少重工、提升工作滿意度，但目前尚無研究能證明「導入AI後，護理師離職率下降多少」。真正要讓護理人員留下來，仍須解決工作負荷與薪資兩大問題。

苦茶油苯駢芘風暴延燒「有沒有混油？」 食藥署驗脂肪酸揭結果

國內苦茶油接連驗出致癌物苯駢芘超標，引發食安疑慮，外界除關注問題油品為何頻頻出包，也質疑是否可能涉及混摻其他低價油脂。衛福部食藥署今公布最新檢驗結果，針對近期事件取得的相關苦茶油檢體，除檢驗苯駢芘外，也進一步分析油品「脂肪酸組成」，結果均未發現異常。食藥署研究檢驗組組長曾素香表示，依目前檢驗結果研判，「尚無混油情事」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。