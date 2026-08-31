午後總是想睡覺？營養師揭「爬樓梯10分鐘」比咖啡因更提神

每到午後三、四點，不少上班族與學生常會感到眼皮沉重、腦袋昏沉，直覺想靠熱咖啡或濃茶來驅散睡意；然而，太晚攝取咖啡因又令人擔憂夜間失眠。營養師「科提斯」日前發文分享，若想在午後快速提神且不干擾夜間睡眠，不妨嘗試「爬樓梯10分鐘」，研究證實其帶來的精力提升效果甚至優於50毫克咖啡因，是天然無負擔的提神解方。

營養師科提斯在臉書粉專「營養師科提斯-陪你打造健康好身體」發文指出，許多人都有午後精神不濟的困擾，但過量或過晚攝取咖啡因容易打亂睡眠週期。

他引用相關學術研究說明，該研究針對長期處於慢性睡眠不足狀態的女性進行實驗，分別測試「爬樓梯10分鐘」與「攝取50毫克咖啡因」（約等於半杯美式咖啡）對人體活力感及認知功能的影響。實驗數據顯示，短短10分鐘的爬樓梯運動能顯著拉升受試者的精力狀態，其提神反應與改善效果甚至超越了攝取50毫克咖啡因的組別。

科提斯進一步表示，過往亦有多項醫學研究指出，適度運動能促使身體分泌神經傳導物質，作用宛如天然的精神興奮劑，有助於活化大腦認知運作並提振專注力。

針對日常生活中的實務應用，科提斯建議可在以下兩個情境善用樓梯運動：

1.午休剛醒腦袋卡卡：午睡醒來若感覺思緒遲鈍、身體尚未完全「開機」，可藉由走動爬樓梯活絡血液循環，幫助精神迅速歸位。

2.午後精力瀕臨耗盡：下午3至4點工作疲倦但已不適合再喝含咖啡因飲品時，花10分鐘爬爬樓梯即可快速充電，避免影響當晚入睡時間。