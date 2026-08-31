沙德爾最快今晚復活！周三北轉相對接近台灣 海警發布機率曝光

颱風沙爾德有機會今晚至明晨「復活」，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，TD20若復活將沿用原本「沙德爾」名稱，並朝東北東方移動，預計周三北轉進入廣東沿海陸地，相對接近台灣，但強度發展有限，對台灣沒有直接影響，發布海警的機率偏低；另熱帶性低氣壓TD27預估今、明2天發展為輕度颱風「科羅旺」。

黃恩鴻說，熱帶性低氣壓TD20預計今晚至明晨增強為輕度颱風沙德爾，沙德爾復活後，未來朝東北東方向移動，預估周三北轉進入廣東沿海陸地，距離台灣相對接近，但強度發展有限，不會對台灣有直接影響，但仍須留意其外圍環流帶來的水氣。

至於是否對沙德爾發布海警？黃恩鴻表示，發布海警機率偏低，但若沒有明顯北轉或強度維持，仍不排除發布海警；另外，熱帶性低氣壓TD27預估今、明2天增強為輕度颱風「科羅旺」，後續往日本南方移動，對台灣沒有影響。

針對未來1周天氣，黃恩鴻指出，受到西南風北抬影響，雨區擴大，明（9月1日）中南部、台東有短暫陣雨或雷雨，且有局部大雨或豪風發生機率，尤其南部有持續強降雨及長延時豪雨，北部、宜花也有短暫陣雨或雷雨，且有較大雨勢。

周三、周四（9月2日、3日）受熱帶性低氣壓TD20及西南風影響，南部、花東有短暫陣雨或雷雨，且有大雨機率，午後山區有局部大雨。

周四（9月3日）宜蘭有短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部大雨；周五、周六（9月4日、5日）台灣仍在低壓帶範圍，降雨趨緩，雨區轉往北部、宜蘭，有短暫陣雨及較大雨勢，其他地區有局部短暫陣雨。

周日（9月6日）北部、宜蘭有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫雨；下周一（9月7日）基隆北海岸、宜蘭有局部短暫陣雨，其他地區轉為多雲到晴的天氣，午後南部、其他山區慎防雷陣雨。