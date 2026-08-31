快訊

濁水溪泛舟3人受困...救生艇遭湍流掀翻 南投勇消溺水殉職

教長開學首日稱教師聘任率逾99% 9大教師工會：超鐘點撐出的數字假象

南部再添國際機場？達人分析「蓋好也無法24小時營運」：宵禁更難解

聽新聞
0:00 / 0:00

沙德爾最快今晚復活！周三北轉相對接近台灣 海警發布機率曝光

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
颱風沙爾德有機會今晚至明晨「復活」，預計周三北轉進入廣東沿海陸地，相對接近台灣，對台灣沒有直接影響，發布海警的機率偏低。聯合報系資料照
颱風沙爾德有機會今晚至明晨「復活」，預計周三北轉進入廣東沿海陸地，相對接近台灣，對台灣沒有直接影響，發布海警的機率偏低。聯合報系資料照

颱風沙爾德有機會今晚至明晨「復活」，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，TD20若復活將沿用原本「沙德爾」名稱，並朝東北東方移動，預計周三北轉進入廣東沿海陸地，相對接近台灣，但強度發展有限，對台灣沒有直接影響，發布海警的機率偏低；另熱帶性低氣壓TD27預估今、明2天發展為輕度颱風「科羅旺」。

黃恩鴻說，熱帶性低氣壓TD20預計今晚至明晨增強為輕度颱風沙德爾，沙德爾復活後，未來朝東北東方向移動，預估周三北轉進入廣東沿海陸地，距離台灣相對接近，但強度發展有限，不會對台灣有直接影響，但仍須留意其外圍環流帶來的水氣。

至於是否對沙德爾發布海警？黃恩鴻表示，發布海警機率偏低，但若沒有明顯北轉或強度維持，仍不排除發布海警；另外，熱帶性低氣壓TD27預估今、明2天增強為輕度颱風「科羅旺」，後續往日本南方移動，對台灣沒有影響。

針對未來1周天氣，黃恩鴻指出，受到西南風北抬影響，雨區擴大，明（9月1日）中南部、台東有短暫陣雨或雷雨，且有局部大雨或豪風發生機率，尤其南部有持續強降雨及長延時豪雨，北部、宜花也有短暫陣雨或雷雨，且有較大雨勢。

周三、周四（9月2日、3日）受熱帶性低氣壓TD20及西南風影響，南部、花東有短暫陣雨或雷雨，且有大雨機率，午後山區有局部大雨。

周四（9月3日）宜蘭有短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部大雨；周五、周六（9月4日、5日）台灣仍在低壓帶範圍，降雨趨緩，雨區轉往北部、宜蘭，有短暫陣雨及較大雨勢，其他地區有局部短暫陣雨。

周日（9月6日）北部、宜蘭有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫雨；下周一（9月7日）基隆北海岸、宜蘭有局部短暫陣雨，其他地區轉為多雲到晴的天氣，午後南部、其他山區慎防雷陣雨。

沙德爾 機率 氣象署

延伸閱讀

颱風沙德爾最快深夜復活、海警機會偏低 9/3前中南部台東防豪雨

沙德爾颱風減弱再增強、逆時針迴轉回馬槍接近 專家：比較少見

2熱帶低壓生成 氣象署：今明西南風增強、中南部花東防豪大雨

沙德爾颱風最快今晚復活 賈新興：科羅旺、杜鵑颱風這幾天可能生成

相關新聞

沙德爾最快今晚復活！周三北轉相對接近台灣 海警發布機率曝光

颱風沙爾德有機會今晚至明晨「復活」，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，TD20若復活將沿用原本「沙德爾」名稱，並朝東北東方移動，預計周三北轉進入廣東沿海陸地，相對接近台灣，但強度發展有限，對台灣沒有直接影響，發布海警的機率偏低；另熱帶性低氣壓TD27預估今、明2天發展為輕度颱風「科羅旺」。

颱風沙德爾最快深夜復活、海警機會偏低 9/3前中南部台東防豪雨

氣象署今天表示，位於海南島的熱帶低壓TD20最快今天深夜增強為颱風沙德爾，發海警機會偏低；9月3日前台灣受大低壓帶及西南...

苦茶油苯駢芘風暴延燒「有沒有混油？」 食藥署驗脂肪酸揭結果

國內苦茶油接連驗出致癌物苯駢芘超標，引發食安疑慮，外界除關注問題油品為何頻頻出包，也質疑是否可能涉及混摻其他低價油脂。衛福部食藥署今公布最新檢驗結果，針對近期事件取得的相關苦茶油檢體，除檢驗苯駢芘外，也進一步分析油品「脂肪酸組成」，結果均未發現異常。食藥署研究檢驗組組長曾素香表示，依目前檢驗結果研判，「尚無混油情事」。

紅肉吃錯超傷腎 醫師揭5大地雷吃法：1組合超致命

日常飲食習慣與腎臟健康息息相關。腎臟科醫師洪永祥於臉書指出，一名45歲公司主管阿宏因天天食用牛肉與豬肉，週末更常烤肉配啤酒，幾年後健檢不僅體重與血壓飆升，痛風發作就醫時更被診斷為慢性腎衰竭第三期。洪醫師強調，紅肉並非完全不能食用，關鍵在於食用方式是否正確，若採取錯誤的飲食習慣，將會對腎臟造成極大負擔。

7縣市豪大雨特報 恐一路下到明天

中央氣象署下午14時50分發布豪雨特報，指出低壓帶影響，易有短延時強降雨，今(31)日台東縣及恆春半島有局部大雨或豪雨，臺中、彰化、南投、高屏、花蓮地區及蘭嶼、綠島有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水，連日降雨，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。

左轉車道常釀事故 陽明交大新研究：改「完全偏心」設計降風險逾6成

左轉專用道的功能是讓直行車與左轉車可以配合交通號誌，順暢進入正確車道，達到用路效率與安全。不過，台灣許多道路的內側直行車道卻會「突變」為左轉專用道，導致用路人被迫變換車道，造成違規及交通事故。陽明交大研究團隊發現，左轉車道改為「完全偏心」設計後，危險駕駛與車禍風險降低六成以上。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。