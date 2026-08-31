告別貼標眼睛脫窗 北醫智能備管提升採檢安全

日常抽血採檢，看似簡單的備管、貼標，卻是護理人員每天都需高度專注完成的例行作業。北醫附醫首創全病房智能備管，不僅讓護理師備管貼標時間縮短，更提升檢驗正確及安全性。

台北醫學大學附設醫院今天舉行記者會宣布，今年5月起於一般病房建置「檢體智能備管系統」，並全面拓展至加護病房、急診及洗腎室，全院18個護理單位共建置21台備管機，將智慧科技深入第一線臨床照護。

北醫附醫院長施俊明說，智慧醫療的推動不只是導入科技，關鍵在於能否回應第一線需求，真正解決臨床工作的痛點。為此，醫院積極透過科技分擔護理人員的重複性作業，大幅提升備管效率並減少人工作業負荷，將節省下來的時間轉化為更有價值的臨床關懷。

啟用「檢體智能備管系統」後，原本仰賴護理人員人工完成的備管與貼標作業邁向自動化，成為將智能備管系統導入全院護理單位的醫院。經實測備管貼標時間縮短90.4%，減少重複性工作，讓更多時間回到臨床照護。

北醫附醫護理部主任林淑娟分享，抽血是臨床最常見的醫療處置之一，過去病房採檢流程中，護理人員接獲醫囑後，需先確認病人檢驗項目，再依檢驗需求判斷檢驗時間、試管種類與數量，並逐支完成病人條碼貼附，不僅耗時、容錯率為0%，整體流程高度仰賴人工判斷與正確操作。

另外，人工備管貼標可能會因為試管選擇錯誤或貼附位置不精準等情形，導致檢驗端無法辨識，增加檢體退件與病人再挨一針的風險。林淑娟說，對第一線護理人員而言，這些繁複且需高度專注的備管作業，長期累積也成為臨床照護中的時間負擔。

導入檢體智能備管系統後，護理人員只需在護理站點選醫囑或掃描檢驗單條碼，系統即可依醫囑自動判斷所需管型，完成出管與貼標，免除人工判斷管型、備管及貼標等作業。林淑娟表示，系統陸續導入各單位約3個月，一般病房的使用率高達95.6%，導入至8月共完成2.4萬支試管備管作業。

經現場實測得知，以備妥3支試管為例，導入前平均需1分23秒，換算備妥2萬4965支試管總計約575.6小時；導入後備妥3支試管僅需8秒，總作業時間只需55.5小時，節省520.1小時，備管作業改善幅度達90.4%。

林淑娟說，檢體智能備管系統的核心價值是提升病安，護理人員抽血前掃描病人手圈及試管條碼，若資訊不符，便無法採檢。檢體智能備管系統串聯院內醫療、護理與檢驗資訊系統，讓醫囑、備管、採檢到檢驗，自動形成閉環管理模式，大幅提升檢驗品質正確及安全性。