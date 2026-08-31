左轉車道常釀事故 陽明交大新研究：改「完全偏心」設計降風險逾6成

左轉專用道的功能是讓直行車與左轉車可以配合交通號誌，順暢進入正確車道，達到用路效率與安全。不過，台灣許多道路的內側直行車道卻會「突變」為左轉專用道，導致用路人被迫變換車道，造成違規及交通事故。陽明交大研究團隊發現，左轉車道改為「完全偏心」設計後，危險駕駛與車禍風險降低六成以上。

陽明交大運輸與流管理學系教授吳昆峯率領研究團隊利用毫米波雷達與影像辨識技術，分析台中某一個十字路口超過16萬筆車輛的轉彎軌跡後發現，左轉車道改為「完全偏心」設計後，不良駕駛行為，如亂切車道、跨越雙白線等大幅下降了62.3%，其中誤入車道，如直行車誤入左轉道、左轉車從直行道直接轉向的比例更驟降94.2%。

此外，左轉專用道前的穿越虛線，對於幫助駕駛正確駛入左轉道也有莫大幫助。研究團隊追蹤30位受試者的眼球路徑發現，當路面繪有穿越虛線的時候，駕駛可以不必要頻繁將注意力分散到左右後視鏡，甚至不確定左轉道是否存在，更能專注於前方車輛與導航路徑，降低大腦與心理負荷。

「我們不該只是責怪駕駛行為不當，而是要看到駕駛的需求、限制與能力。」吳昆峯表示，道路設計不應該只是考量鋪設瀝青，也應該考慮用路人的大腦極限。他說，穿越虛線的設計，讓車道邊界與行進方向更容易理解，全偏心的左轉設計也能減少駕駛臨時切換車道與錯誤判斷，讓駕駛「一看就懂」。

隨著台灣越來越多路口進行車道重整，研究團隊證實以人為本的道路設計能提供清晰、直觀的視覺指引，減少駕駛壓力與違規，交通安全也就更多一層防護。