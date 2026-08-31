颱風沙德爾最快深夜復活、海警機會偏低 9/3前中南部台東防豪雨

氣象署今天表示，位於海南島的熱帶低壓TD20最快今天深夜增強為颱風沙德爾，發海警機會偏低；9月3日前台灣受大低壓帶及西南風增強影響，中南部及台東防局部豪雨。

中央氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，目前位於海南島的熱帶性低氣壓TD20，最快今天深夜至明天白天有機會增強為颱風沙德爾；但發展有限，預估強度維持輕颱下限，先往偏東北方向移動後再轉北，預估9月2日後登陸廣東、再減弱為熱帶低壓，目前評估台灣發布海上颱風警報機會偏低。

黃恩鴻指出，台灣天氣主要受大低壓帶及西南風增強影響，明天至9月3日是本週降雨較顯著期間；明天中南部及台東地區須防局部大雨或豪雨，其他地區為午後雷陣雨，並應留意局部較大雨勢。

黃恩鴻表示，9月2日、3日同樣以中南部及台東地區整天有不定時陣雨或雷雨，並恐有局部大雨發生，另外午後各山區也要留意局部大雨；9月3日雨區北移，西半部及宜蘭地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生。

黃恩鴻提到，9月4日、5日南部地區雨勢稍減緩，但仍有局部短暫陣雨，北部及東北部地區要留意局部較大雨勢；估9月6日後各地降雨才會逐漸緩和。

黃恩鴻說，未來一週未降雨前偏悶熱，各地高溫約攝氏30至33度，北部易有局部34、35度左右高溫；南部地區由於降雨時間較長，高溫約27、28度。

黃恩鴻提醒，明天至9月3日南部、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖有長浪發生；另外，位於菲律賓東方海面的熱帶低壓TD27，預估明天也有機會增強為颱風科羅旺，將朝琉球群島方向移動，對台無影響。