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尖石部落有兒科醫師了！馬偕深耕25年 實體、遠距雙軌門診補醫療缺口

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
馬偕醫院承接新竹縣尖石鄉後山醫療IDS已滿25年，即日起由馬偕兒童醫院派駐資深兒科醫師駐點尖石鄉衛生所，負責駐診的馬偕兒童醫院醫務部主任紀鑫說，預期3年內逐步建立衛生所、家庭與合作醫療機構在地照護網絡。圖／馬偕醫院提供
馬偕醫院承接新竹縣尖石鄉後山醫療IDS已滿25年，即日起由馬偕兒童醫院派駐資深兒科醫師駐點尖石鄉衛生所，負責駐診的馬偕兒童醫院醫務部主任紀鑫說，預期3年內逐步建立衛生所、家庭與合作醫療機構在地照護網絡。圖／馬偕醫院提供

新竹縣尖石鄉部落有兒科醫師了，馬偕醫院宣布，即日起將由馬偕兒童醫院派駐資深兒科醫師每月定時駐點新竹縣尖石鄉衛生所，並搭配每周四遠距門診，為尖石鄉的兒童及青少年提供長期且可近的照護據點。馬偕總院長張文瀚說，馬偕透過在地深耕，看見後山的醫療需求，將補足後山兒少醫療最後一塊拼圖。

張文瀚說，馬偕醫院藉由「健康台灣深耕計畫」，補強既有的醫療網絡，守護山區民眾的健康。馬偕兒童醫院長陳治平率兒童醫院團隊於上周六前往尖石鄉衛生所。陳治平說，兒童疾病評估、用藥與急重症醫療皆與成人不同，山區兒少若需要進一步專科治療，仰賴順暢的轉診與後送機制。

馬偕兒童醫院為衛福部核定「兒童重難症照護核心醫院」，並與新竹市馬偕兒童醫院組成兒童醫療後送網絡，此次兒科門診於尖石鄉衛生所開辦，更進一步串聯起在地醫療與兒童專科醫療，讓後山兒少能夠更順利銜接後續醫療照護。

新竹縣政府衛生局醫政科長曾淑麗說，新竹縣尖石鄉約有一萬多人，其中19歲以下占22%，馬偕兒童醫院醫師自8月起，每月第三個周六在尖石鄉衛生所駐診，不僅免收掛號與部分負擔費用，讓家長可以在假日即可就近帶孩子看診，真的是非常貼心的服務。

計畫中，實體門診將提供一般兒科與常見疾病照護，包括兒童成長發展與營養、過敏與呼吸道症狀、慢性病及用藥評估、兒童健康保健與家庭衛教等，若有進一步檢查或專科治療需求，即可協助後續轉診。考量山區交通與減輕就診家庭往返負擔，門診也可採預約方式，讓有需要的兒少能在固定時間內獲得兒科醫師的專業評估。

此外，考量其山區就醫屬性，此次安排每周四遠距門診，針對實體門診後需持續追蹤或病況穩定的病童，進行檢查結果說明、用藥調整、衛教及轉診前評估。透過實體與遠距交替，不必等到下一次醫師上山，即可更迅速的追蹤病況，若有需要進一步處置也能及早安排實體就醫或轉診。

負責駐診的馬偕兒童醫院醫務部主任紀鑫說，加強對當地護理人員進行兒童高級生命救治（PALS）基礎與遠距診斷設備操作訓練，將當地的醫療品質從基礎護理提升至具備穩定應對急症患者的能力，預期在3年內以安全、可近、連續與可評估為基礎，逐步建立衛生所、家庭與合作醫療機構在地照護網絡。

馬偕醫院承接新竹縣尖石鄉後山醫療IDS已滿25年，即日起由馬偕兒童醫院派駐資深兒科醫師駐點尖石鄉衛生所，搭配每周四遠距門診，為尖石鄉兒童及青少年建置起長期且可近的照護據點。圖／馬偕醫院提供
馬偕醫院承接新竹縣尖石鄉後山醫療IDS已滿25年，即日起由馬偕兒童醫院派駐資深兒科醫師駐點尖石鄉衛生所，搭配每周四遠距門診，為尖石鄉兒童及青少年建置起長期且可近的照護據點。圖／馬偕醫院提供

馬偕 兒科 遠距

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