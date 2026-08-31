助企業將生物多樣性風險納入財務決策 林保署首發布指引

農業部林業及自然保育署今天表示，生物多樣性已成為企業永續重要課題，林保署首度發布相關指引，協助企業將生物多樣性風險納入財務決策。

林保署舉行記者會，首度發布「臺灣TNFD在地操作指引：生物多樣性依賴、影響、風險與機會分析方法」第一版，同時發表「自然正向時代 不敗的投資：企業ESG參與永續山林生物多樣性行動手冊」。

林保署指出，2022年聯合國已將企業監測、評估及揭露其對生物多樣性的依賴、影響風險與機會列為重要推動方向，國際自然相關財務揭露工作小組（TNFD）提出的分析方法，逐漸成為企業辨識自然相關風險與重要參考架構。

林保署長林華慶表示，首次發布的指引，將國際通用架構結合台灣在地生態、生物資料、空間分布查詢資訊、實例與各類評估方法學，期望協助企業理解自然資源對經營可能帶來的風險與機會，同時協助企業將自然風險管理與實際保育行動連結，並擬定策略、具體行動及對外揭露。

金融監督管理委員會處長林羲聖說，金管會正推動綠色轉型金融行動方案，目標是引導資金流向有助於氣候變遷減緩與生物多樣性維護的產業，並期待金融業在淨零政策架構下發揮更大作用。

林羲聖說，以往金融業在授信案上會要求企業揭露氣候相關風險報告，近兩年已逐步轉向，開始要求嘗試揭露自然相關財務風險報告，也就是授信案對當地自然與生物多樣性有無影響。

林保署發表的「自然正向時代 不敗的投資」收錄了9家企業參與山林永續與生物多樣性行動的實務經驗。

例如，根基營造2019年開始參與植樹認養，並讓公司人員一起參與，2024年參與林保署自然碳匯與生物多樣性ESG媒合專案，與嘉義在地團體共同復育列為二級保育的台灣爺蟬，許下20年的復育承諾。

又例如，中華航空2023和2024年，透過林保署新竹分署媒合，認養苗栗南庄7.25公頃林地，種植超過1萬9000株「台灣杉」與「台灣櫸」，並由部落參與共管山林，由南庄部落主導山林經營，並發展林下經濟，包括養蜂、栽培段木香菇，南庄成為永續山林的亮點。