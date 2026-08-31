快訊

檢調調查欣興PCB產地 公司最新重大訊息說明來了

日本知名景點「伊勢神宮」附近失火！商店街店鋪起火 火舌蔓延數棟建物

沙德爾颱風減弱再增強、逆時針迴轉回馬槍接近 專家：比較少見

聽新聞
0:00 / 0:00

苦茶油苯駢芘風暴延燒「有沒有混油？」 食藥署驗脂肪酸揭結果

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
致癌油風波延燒，繼沙拉油、苦茶油檢出苯駢芘不符標準，再擴大至麻油商品。食藥署強調，脂肪酸分析結果排除目前檢體明顯混油的疑慮。聯合報系資料照
致癌油風波延燒，繼沙拉油、苦茶油檢出苯駢芘不符標準，再擴大至麻油商品。食藥署強調，脂肪酸分析結果排除目前檢體明顯混油的疑慮。聯合報系資料照

國內苦茶油接連驗出致癌物苯駢芘超標，引發食安疑慮，外界除關注問題油品為何頻頻出包，也質疑是否可能涉及混摻其他低價油脂。衛福部食藥署今公布最新檢驗結果，針對近期事件取得的相關苦茶油檢體，除檢驗苯駢芘外，也進一步分析油品「脂肪酸組成」，結果均未發現異常。食藥署研究檢驗組組長曾素香表示，依目前檢驗結果研判，「尚無混油情事」。

國產苦茶油苯駢芘事件從7月下旬爆發後持續擴大。食藥署日前接獲業者自主通報，部分苦茶油苯駢芘超過每公斤2.0微克的法定限量，地方衛生局隨後擴大抽驗及追查。截至近期，苦茶油、麻油已有多家製油廠產品被驗出苯駢芘不符規定，也讓傳統食用油製程及原料管理受到關注。

「標示100％苦茶油，裡面真的都是苦茶油嗎？」由於不同植物油價格差距大，若以價格較低的油脂混摻苦茶油，不僅涉及標示不實，也可能構成食安違規。曾素香表示，不同種類油脂都有相對特定的脂肪酸組成，就如同油脂的「化學指紋」，可藉由分析脂肪酸比例，作為研判油品是否遭混摻的重要輔助工具。

食藥署依衛福部公告「食品中脂肪酸之檢驗方法（MOHWO0014.00）」進行檢驗，再將問題事件取得的苦茶油檢體脂肪酸組成，與食藥署建立的台灣地區油脂資料庫，以及國家標準CNS 15817「食用苦茶油（油茶油）」等資料交叉比對。

結果顯示，這批苦茶油檢體的脂肪酸組成均未出現異常，也沒有看到因摻入其他油脂而造成脂肪酸比例明顯偏離的現象。曾素香表示，綜合檢驗結果，目前研判相關苦茶油「尚無混油情事」。

為何苦茶油頻頻驗出苯駢芘？食藥署近期與製油業者交流後，初步歸納可能風險，包括苦茶籽原料乾燥方式、帶殼或去殼等原料型態差異、焙炒過程溫度過高或局部過熱，以及設備殘留油渣、焦化物反覆受熱等，都可能增加多環芳香族碳氫化合物生成風險。

傳統榨油製程高度仰賴經驗，若焙炒溫度、時間缺乏精準控制，或設備內殘渣未徹底清除，反覆高溫加熱後，都可能提高苯駢芘生成機會。食藥署規畫自9月起，安排專家與地方衛生機關進入油品工廠實地輔導，協助業者從原料、乾燥、焙炒、壓榨到設備清潔等環節改善製程。

食藥署強調，脂肪酸分析結果排除目前檢體明顯混油的疑慮，並不代表苯駢芘超標問題可以忽視。後續仍將持續追查汙染來源及問題製程，要求業者落實原料管理、溫度與時間控制及自主檢驗，避免問題油品再次流入市場。

苦茶油 食藥署 脂肪 苯駢芘

延伸閱讀

新北150校疑曾用到農藥不合格蔬果 實際清查37間學校用到

免費營養午餐開學上路 國教盟籲公開成本、啟動100日檢核

欣興電子涉洗產地衝擊股價？資深分析師曝2劇本走向

毒油風暴燒出政府信任危機 7成民眾信任下滑、近9成支持食安修法

相關新聞

苦茶油苯駢芘風暴延燒「有沒有混油？」 食藥署驗脂肪酸揭結果

國內苦茶油接連驗出致癌物苯駢芘超標，引發食安疑慮，外界除關注問題油品為何頻頻出包，也質疑是否可能涉及混摻其他低價油脂。衛福部食藥署今公布最新檢驗結果，針對近期事件取得的相關苦茶油檢體，除檢驗苯駢芘外，也進一步分析油品「脂肪酸組成」，結果均未發現異常。食藥署研究檢驗組組長曾素香表示，依目前檢驗結果研判，「尚無混油情事」。

紅肉吃錯超傷腎 醫師揭5大地雷吃法：1組合超致命

日常飲食習慣與腎臟健康息息相關。腎臟科醫師洪永祥於臉書指出，一名45歲公司主管阿宏因天天食用牛肉與豬肉，週末更常烤肉配啤酒，幾年後健檢不僅體重與血壓飆升，痛風發作就醫時更被診斷為慢性腎衰竭第三期。洪醫師強調，紅肉並非完全不能食用，關鍵在於食用方式是否正確，若採取錯誤的飲食習慣，將會對腎臟造成極大負擔。

7縣市豪大雨特報 恐一路下到明天

中央氣象署下午14時50分發布豪雨特報，指出低壓帶影響，易有短延時強降雨，今(31)日台東縣及恆春半島有局部大雨或豪雨，臺中、彰化、南投、高屏、花蓮地區及蘭嶼、綠島有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水，連日降雨，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。

南部再添國際機場？達人分析「蓋好也無法24小時營運」：宵禁更難解

高雄國際機場新航廈正積極興建中，不過營運時間議題近日再度引發討論。旅遊達人「蓋瑞哥 機票獵人」於臉書分析，即便完工能容納更多旅客宵禁政策仍會繼續維持。主因在於機場緊鄰小港與前鎮住宅區，飛機起降噪音持續影響居民睡眠，加上當地已有成熟的監測與回饋機制，若要解除宵禁或增加夜間航班，必須與地方進行複雜協商取消難度非常高。

美式賣場折價引熱議！人氣禮盒祭出「年度最優惠」引爆掃貨潮，會員必囤理由曝光

美式賣場於 9月推出最新一期賣場限時與隱藏優惠，多款商品下殺折價，涵蓋中秋應景食品禮盒、生活與清潔用品、換季抗敏家電等，吸引會員趁機撿便宜、抗通膨。 一年只等這一次！會員狂搬整車：直接囤半年 有重視養生的會員發現，近期好市多推出老協珍冷凍熬雞精一年僅一次的大型優惠活動，30入裝限時現折800元，優惠價只要3,199元，消息一出立刻引發會員在社團呼朋引伴，要趁優惠一次搬好幾盒回家。 優惠活動開跑後，賣場一早剛開門就有品牌鐵粉直奔冷凍區，購物車裡一盒、兩盒起跳的景象隨處可見，熱門時段更掀起一波波補貨潮，常見現場工作人員忙著補貨，成為賣場內最吸睛的購物景象之一。 臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」有網友分享：「一年就等這一次，直接囤半年份！」、「冷凍版真的比較鮮」、「家有考生，每天都會喝，折扣時一定先買起來」，不少品牌鐵粉表示，對於這波折扣期待已久，是每年固定補貨的黃金時機。 冷凍熬雞精口感鮮醇，喝過就回不去了 炎熱天氣容易讓人感到「虛累累」、提不起精神，不少人會透過雞精補充元氣。無論是日常保養、送禮、備孕、懷孕、產後哺乳，或是照顧家中長輩，雞精是一年四季都適合的滋補聖品。 老

《粽邪4：坤蒂拉娜》中元節開紅盤 首日近千萬勇奪全台票房冠軍！

台灣正宗驅魔恐怖片《粽邪4：坤蒂拉娜》中元節全台盛大上映，首日狂吸近千萬票房，勇奪全台單日票房冠軍！為感謝影迷力挺，監製鄒介中與導演廖士涵中元節上映當日率領主演陳雪甄、許安植、劉國劭、胡語恆、印尼國民男神Ferry Salim及電影插曲歌手法蘭，主創群兵分兩路直奔台北與台中戲院展開密集映後 QA，忠實粉絲除了激讚這集全面升級，更在影廳熱血大喊「拜託一定要拍《粽邪5》」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。