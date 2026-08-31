苦茶油苯駢芘風暴延燒「有沒有混油？」 食藥署驗脂肪酸揭結果

國內苦茶油接連驗出致癌物苯駢芘超標，引發食安疑慮，外界除關注問題油品為何頻頻出包，也質疑是否可能涉及混摻其他低價油脂。衛福部食藥署今公布最新檢驗結果，針對近期事件取得的相關苦茶油檢體，除檢驗苯駢芘外，也進一步分析油品「脂肪酸組成」，結果均未發現異常。食藥署研究檢驗組組長曾素香表示，依目前檢驗結果研判，「尚無混油情事」。

國產苦茶油苯駢芘事件從7月下旬爆發後持續擴大。食藥署日前接獲業者自主通報，部分苦茶油苯駢芘超過每公斤2.0微克的法定限量，地方衛生局隨後擴大抽驗及追查。截至近期，苦茶油、麻油已有多家製油廠產品被驗出苯駢芘不符規定，也讓傳統食用油製程及原料管理受到關注。

「標示100％苦茶油，裡面真的都是苦茶油嗎？」由於不同植物油價格差距大，若以價格較低的油脂混摻苦茶油，不僅涉及標示不實，也可能構成食安違規。曾素香表示，不同種類油脂都有相對特定的脂肪酸組成，就如同油脂的「化學指紋」，可藉由分析脂肪酸比例，作為研判油品是否遭混摻的重要輔助工具。

食藥署依衛福部公告「食品中脂肪酸之檢驗方法（MOHWO0014.00）」進行檢驗，再將問題事件取得的苦茶油檢體脂肪酸組成，與食藥署建立的台灣地區油脂資料庫，以及國家標準CNS 15817「食用苦茶油（油茶油）」等資料交叉比對。

結果顯示，這批苦茶油檢體的脂肪酸組成均未出現異常，也沒有看到因摻入其他油脂而造成脂肪酸比例明顯偏離的現象。曾素香表示，綜合檢驗結果，目前研判相關苦茶油「尚無混油情事」。

為何苦茶油頻頻驗出苯駢芘？食藥署近期與製油業者交流後，初步歸納可能風險，包括苦茶籽原料乾燥方式、帶殼或去殼等原料型態差異、焙炒過程溫度過高或局部過熱，以及設備殘留油渣、焦化物反覆受熱等，都可能增加多環芳香族碳氫化合物生成風險。

傳統榨油製程高度仰賴經驗，若焙炒溫度、時間缺乏精準控制，或設備內殘渣未徹底清除，反覆高溫加熱後，都可能提高苯駢芘生成機會。食藥署規畫自9月起，安排專家與地方衛生機關進入油品工廠實地輔導，協助業者從原料、乾燥、焙炒、壓榨到設備清潔等環節改善製程。

食藥署強調，脂肪酸分析結果排除目前檢體明顯混油的疑慮，並不代表苯駢芘超標問題可以忽視。後續仍將持續追查汙染來源及問題製程，要求業者落實原料管理、溫度與時間控制及自主檢驗，避免問題油品再次流入市場。