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紅肉吃錯超傷腎 醫師揭5大地雷吃法：1組合超致命
日常飲食習慣與腎臟健康息息相關。腎臟科醫師洪永祥於臉書指出，一名45歲公司主管阿宏因天天食用牛肉與豬肉，週末更常烤肉配啤酒，幾年後健檢不僅體重與血壓飆升，痛風發作就醫時更被診斷為慢性腎衰竭第三期。洪醫師強調，紅肉並非完全不能食用，關鍵在於食用方式是否正確，若採取錯誤的飲食習慣，將會對腎臟造成極大負擔。
針對常見的紅肉錯誤吃法，洪永祥醫師依據傷腎程度由輕至重特別整理出前五名排行榜：
第五名 吃太頻繁、一次又吃太多
長期大量攝取紅肉會產生含氮廢物增加腎臟負擔，研究顯示每天增加100克紅肉，慢性腎臟病風險增加約34%。
第四名 愛吃肥肉
五花肉與和牛富含飽和脂肪，長期高熱量飲食易引發肥胖與高血壓等傷腎因子。
第三名 燒烤吃到焦
超過200°C高溫直火燒烤會產生多環芳香烴與糖化終產物等毒素，高油滴落炭火更會激發一級致癌物苯駢芘，加上重鹹醬料更易引發高血壓。
第二名 紅肉配啤酒
大量紅肉搭配酒精與高鹽下酒菜，易使熱量、鈉與尿酸同時飆升，常導致痛風急性發作。
第一名 加工紅肉
培根、香腸與熱狗等含有高鈉、高脂肪及添加物，研究顯示較高攝取量與慢性腎衰竭風險顯著相關，為最需減少的類型。
洪永祥特別提醒，一般健康成人建議將紅肉控制在每週約2至3次，每次約70至100克熟肉，或參考全球癌症研究基金會建議每週不超過350至500克熟重。紅肉並非毒藥，只要避開上述五種錯誤吃法、控制總攝取量，就能在享受美食的同時減少腎臟負擔。
建議民眾在烹調紅肉時，可多利用蒸、煮、燉或低溫慢熟等溫和方式替代高溫油炸與燒烤。同時，用餐時若能搭配豐富的膳食纖維與新鮮蔬菜，利用其中的抗氧化劑協助減緩氧化壓力，將有助於維持體內代謝平衡，降低慢性疾病發生率。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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