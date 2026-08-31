遊覽車停車場難尋 交通部放寬設置比率降至車輛數1成

近年遊覽車業經營壓力大，加上土地取得困難，交通部今年5月29日預告修正「汽車運輸業審核細則」，放寬遊覽車客運業停車位設置規定，交通部今天公告法令，遊覽車客運業者原須依「車輛數8分之1」設置停車位，即日起調整為「車輛數10分之1」，以降低業者設置停車場負擔。

交通部表示，考量遊覽車客運業經營特性，其車輛多於外地執行營運，且常有需夜間停放於外地的情形，實際駛返業者設置停車場的需求較低。

加上現行土地資源有限，遊覽車所需停車空間較大，業者申請設置符合停車場規範的條件日益困難，為兼顧實務需求及營運發展，放寬業者所需設置停車位比率。

交通部公共運輸及監理司表示，為兼顧產業營運需求、提升調度彈性，同時有效運用土地資源，此次修正放寬遊覽車客運業所屬車輛數與其應備具的停車位數比率，由原按車輛數8分之1的比率，放寬為車輛數10分之1來計算，以降低業者設置停車場負擔。