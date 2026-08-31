快訊

大寶蔣得立建中休學赴美留學 蔣萬安曝原因：我跟太太都支持

記得帶傘！7縣市豪大雨特報 恐一路下到明天

聽新聞
0:00 / 0:00

交通死亡事故機車占60％ 交長陳世凱：盼2030年降至50％

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
115年交通安全月9月1日正式啟動，今年以「守護機車安全、延續停讓文化」為雙主軸，並以「騎車毋通趕，停讓保平安」為宣導標語。記者胡瑞玲／攝影
115年交通安全月9月1日正式啟動，今年以「守護機車安全、延續停讓文化」為雙主軸，並以「騎車毋通趕，停讓保平安」為宣導標語。記者胡瑞玲／攝影

機車便利也帶來巨大碰撞風險，為破除民眾對超速的麻木感，交通部首度攜手高醫發布機車安全宣導影片，用直觀的衝擊畫面警惕用路人勿貪快，但影片發布後引發議論，部分民眾認為交通部政策太針對機車族；對此，交通部長陳世凱說，速度愈快、危險性愈大，盼2030年交通死亡數降至50％。

交通部指出，全國機車數量近1500萬輛，台灣家戶大約980萬戶，平均1戶擁有1.5部的機車，機車帶給機動性跟便利性，卻也帶來高風險碰撞跟傷害。

交通部統計今年1至6月30日因交通死亡的人數為1333人，相較基準年2023年減少236人，降幅達15%。各項指標因交通死亡的人數，如兒少減少28人、酒駕減少77人、機車減少214人均創新低。盡管如此，機車死亡數仍占總交通事故死亡人數近3分之2，是國家交通死亡最大的一群，因此今年交通安全月鎖定機車族，盼能有效降低，擺脫台灣每年交通死亡人數超過3000人的情況。

115年交通安全月9月1日正式啟動，今年以「守護機車安全、延續停讓文化」為雙主軸，並以「騎車毋通趕，停讓保平安」為宣導標語，另交通部8月27日也發布「機車安全宣導影片」，透過真實撞擊畫面，結合醫療現場專業觀點，呈現高速碰撞下對人體造成的傷害，將平時難以想像的「撞擊能量」轉化為直觀、具體的視覺體驗，讓民眾看見速度背後的風險。

但影片公開後，引發民眾熱議，認為交通部太過針對機車族，交通事故不只是機車撞行人或機車撞汽車；此外，也有民眾指出，國外如歐美等已開發國家都是已「速度」來分流，而分「車種」，台灣卻行相反之道。

陳世凱表示，台灣機車傷亡約占所有交通死亡人數中近三分之二，等於台灣每年60％交通死亡人數來自機車，去年約有1700多人因機車死亡，希望2030年內達到交通死亡數降至50％，因為機車絕對是最重要的族群，今年與明年都會針對機車的安全、守護進行政策推廣。

針對部分民眾認為交通部不該以「車種」分流，陳世凱說，這是很簡單的物理概念，全民應該很清楚，當你騎車的速度愈快，危險性就愈大，因為重擊的力道就會愈大。此次也與高醫合作，外傷及重症外科主任陳昭文指出，高速撞擊就如同高處墜樓，平面速度越快，衝擊能量將隨速度呈平方幾何級數暴增。

根據數據顯示，時速30公里的撞擊約相當於從1層樓（3.5公尺）高度墜落，急診常見的結果如擦挫傷、骨折；行駛時速達60公里時，撞擊威力約為5層樓高空垂直墜落，常見頭胸腹外傷、嚴重骨折；行駛時速達90公里時，撞擊威力超過10層樓以上的高空垂直墜落，急診常見OHCA、大量出血，一瞬間的加速，在急診室裡換來的往往是內臟撕裂、骨骼碎裂與無法挽回的遺憾。

陳世凱表示，這是一個基本的物理概念，所有人都一樣，當你的家人要出門騎機車的時候，你一定也會有那句話，「請你騎慢一點，注重安全一下」。你的爸爸、媽媽在你騎車出門的時候，也一定會提醒要騎慢一點。所以這次的交通安全月，口號就是「騎車不超速，停讓保平安」。

交通部長陳世凱表示，台灣機場傷亡約占所有交通與亡人數中近三分之二，等於台灣每年60％交通死亡人數來自機車，去年約有1700多人因機車死亡，希望2030年內達到交通死亡數降至50％。記者胡瑞玲／攝影
交通部長陳世凱表示，台灣機場傷亡約占所有交通與亡人數中近三分之二，等於台灣每年60％交通死亡人數來自機車，去年約有1700多人因機車死亡，希望2030年內達到交通死亡數降至50％。記者胡瑞玲／攝影

陳世凱 機車 死亡 交通事故

延伸閱讀

交通部首推交通零違規抽獎 八點檔女神陳珮騏任代言人

開車族看不慣騎士1行為嗆「廢除機車」 網友酸：汽車問題更多

機車誤闖桃機航廈周邊道路 航警已告發54件

鍾東錦率警迎開學 化身導護志工共同守護學童安全

相關新聞

7縣市豪大雨特報 恐一路下到明天

中央氣象署下午14時50分發布豪雨特報，指出低壓帶影響，易有短延時強降雨，今(31)日台東縣及恆春半島有局部大雨或豪雨，臺中、彰化、南投、高屏、花蓮地區及蘭嶼、綠島有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水，連日降雨，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。

南部再添國際機場？達人分析「蓋好也無法24小時營運」：宵禁更難解

高雄國際機場新航廈正積極興建中，不過營運時間議題近日再度引發討論。旅遊達人「蓋瑞哥 機票獵人」於臉書分析，即便完工能容納更多旅客宵禁政策仍會繼續維持。主因在於機場緊鄰小港與前鎮住宅區，飛機起降噪音持續影響居民睡眠，加上當地已有成熟的監測與回饋機制，若要解除宵禁或增加夜間航班，必須與地方進行複雜協商取消難度非常高。

沙德爾颱風減弱再增強、逆時針迴轉回馬槍接近 專家：比較少見

沙德爾颱風8月26日通過日本鹿兒島縣奄美群島及沖繩島附近，28日登陸中國大陸浙江，之後減弱為普通低壓，今天再度升級為熱帶性低氣壓（TD20），隨著整個大氣環流導引，將會出海進入南海，並在接下來幾天朝台灣海峽靠近，也會影響台灣的天氣。

交通死亡事故機車占60％ 交長陳世凱：盼2030年降至50％

機車便利也帶來巨大碰撞風險，為破除民眾對超速的麻木感，交通部首度攜手高醫發布機車安全宣導影片，用直觀的衝擊畫面警惕用路人勿貪快，但影片發布後引發議論，部分民眾認為交通部政策太針對機車族；對此，交通部長陳世凱說，速度愈快、危險性愈大，盼2030年交通死亡數降至50％。

最新全球珊瑚礁現狀公布 台灣珊瑚白化頻率大幅縮短為5到6年一次

珊瑚礁為全球暖化風險最高的生態系之一，全球珊瑚礁監測網今中午發布最新第7版「2025年世界珊瑚礁現狀報告」。報告指出，東亞海域2024年的硬珊瑚覆蓋率下降約3.2個百分點至約29.0%，其中台灣白化專章更指出，白化頻率從約10年1次縮短至5到6年1次，造成生態系多樣性驟降，進而影響我國漁業資源、觀光產業與經濟。

胃食道逆流別輕忽！45歲竹科工程師吐血 一查竟罹食道癌

一名45歲竹科工程師工作壓力大、常應酬，長期抽菸喝酒又有胃食道逆流，卻未規律服藥、照胃鏡，日前突然吐血、解黑便送醫，竟揪出胃食道交界處約1公分腫瘤，切片確診第一期食道癌。醫師提醒，食道癌早期症狀不明顯，建議每1至2年接受胃鏡檢查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。