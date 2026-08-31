交通死亡事故機車占60％ 交長陳世凱：盼2030年降至50％

機車便利也帶來巨大碰撞風險，為破除民眾對超速的麻木感，交通部首度攜手高醫發布機車安全宣導影片，用直觀的衝擊畫面警惕用路人勿貪快，但影片發布後引發議論，部分民眾認為交通部政策太針對機車族；對此，交通部長陳世凱說，速度愈快、危險性愈大，盼2030年交通死亡數降至50％。

交通部指出，全國機車數量近1500萬輛，台灣家戶大約980萬戶，平均1戶擁有1.5部的機車，機車帶給機動性跟便利性，卻也帶來高風險碰撞跟傷害。

交通部統計今年1至6月30日因交通死亡的人數為1333人，相較基準年2023年減少236人，降幅達15%。各項指標因交通死亡的人數，如兒少減少28人、酒駕減少77人、機車減少214人均創新低。盡管如此，機車死亡數仍占總交通事故死亡人數近3分之2，是國家交通死亡最大的一群，因此今年交通安全月鎖定機車族，盼能有效降低，擺脫台灣每年交通死亡人數超過3000人的情況。

115年交通安全月9月1日正式啟動，今年以「守護機車安全、延續停讓文化」為雙主軸，並以「騎車毋通趕，停讓保平安」為宣導標語，另交通部8月27日也發布「機車安全宣導影片」，透過真實撞擊畫面，結合醫療現場專業觀點，呈現高速碰撞下對人體造成的傷害，將平時難以想像的「撞擊能量」轉化為直觀、具體的視覺體驗，讓民眾看見速度背後的風險。

但影片公開後，引發民眾熱議，認為交通部太過針對機車族，交通事故不只是機車撞行人或機車撞汽車；此外，也有民眾指出，國外如歐美等已開發國家都是已「速度」來分流，而分「車種」，台灣卻行相反之道。

陳世凱表示，台灣機車傷亡約占所有交通死亡人數中近三分之二，等於台灣每年60％交通死亡人數來自機車，去年約有1700多人因機車死亡，希望2030年內達到交通死亡數降至50％，因為機車絕對是最重要的族群，今年與明年都會針對機車的安全、守護進行政策推廣。

針對部分民眾認為交通部不該以「車種」分流，陳世凱說，這是很簡單的物理概念，全民應該很清楚，當你騎車的速度愈快，危險性就愈大，因為重擊的力道就會愈大。此次也與高醫合作，外傷及重症外科主任陳昭文指出，高速撞擊就如同高處墜樓，平面速度越快，衝擊能量將隨速度呈平方幾何級數暴增。

根據數據顯示，時速30公里的撞擊約相當於從1層樓（3.5公尺）高度墜落，急診常見的結果如擦挫傷、骨折；行駛時速達60公里時，撞擊威力約為5層樓高空垂直墜落，常見頭胸腹外傷、嚴重骨折；行駛時速達90公里時，撞擊威力超過10層樓以上的高空垂直墜落，急診常見OHCA、大量出血，一瞬間的加速，在急診室裡換來的往往是內臟撕裂、骨骼碎裂與無法挽回的遺憾。

陳世凱表示，這是一個基本的物理概念，所有人都一樣，當你的家人要出門騎機車的時候，你一定也會有那句話，「請你騎慢一點，注重安全一下」。你的爸爸、媽媽在你騎車出門的時候，也一定會提醒要騎慢一點。所以這次的交通安全月，口號就是「騎車不超速，停讓保平安」。