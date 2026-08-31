南部再添國際機場？達人分析「蓋好也無法24小時營運」：宵禁更難解

高雄國際機場新航廈正積極興建中，不過營運時間議題近日再度引發討論。旅遊達人「蓋瑞哥 機票獵人」於臉書分析，即便完工能容納更多旅客宵禁政策仍會繼續維持。主因在於機場緊鄰小港與前鎮住宅區，飛機起降噪音持續影響居民睡眠，加上當地已有成熟的監測與回饋機制，若要解除宵禁或增加夜間航班，必須與地方進行複雜協商取消難度非常高。

蓋瑞哥指出，日本大阪伊丹機場與台北松山機場皆曾面臨市區包圍、噪音及營運時間限制等類似困境。大阪後來選擇在大阪灣填海興建關西機場接軌國際線與24小時營運，伊丹則保留國內線並維持限制；台北亦透過興建桃園機場接負大量國際航班，松山機場則維持深夜宵禁，皆採取「兩座機場分工」模式，兼顧市區交通便利性與周邊居民的生活品質。

蓋瑞哥評估要籌建全新的24小時國際機場將經歷漫長且複雜的程序。從確認客貨運需求、尋找場址、收集5至10年風向資料、協調軍民用空域、完成環評與可行性研究、土地徵收或填海造陸，再到興建航廈跑道與聯外交通等步驟。

蓋瑞哥推估，即便政府自2026年立即啟動計畫且一切順利，參考桃園機場從選址到啟用歷時約12年的經驗，南部新機場最快也要到2038至2042年才可能啟用。考量現代環評與土地取得更為複雜，完工時間抓在2045至2050年較為合理；若採填海造陸時間則更久。

針對南部地方盼爭取建設24小時運作、無宵禁國際機場，民航局長何淑萍表示，不論選擇陸地或填海造陸，均涉及嚴謹的空域與海洋技術問題。依國際規範，光是跑道就需收集5至10年的風向玫瑰圖才能確定方向，填海造陸亦有地層考量。

目前其他機場限制更為嚴格，如台北松山機場宵禁為晚間11時至隔日6時，台中清泉崗機場為晚間11時至隔日7時，在地居民對生活品質與降低噪音有實質需求，高雄機場將會維持宵禁。