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「健康巡迴列車」進和平達觀 中英醫療體系達明眼科醫院攜手中山附醫

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
中英醫療體系旗下達明眼科醫院及新陽明聯合診所攜手中山醫學大學附設醫院，今天到台中市和平區達觀社區，辦理「健康巡迴列車」義診活動。圖／主辦單位提供
中英醫療體系旗下達明眼科醫院及新陽明聯合診所攜手中山醫學大學附設醫院，今天到台中市和平區達觀社區，辦理「健康巡迴列車」義診活動。圖／主辦單位提供

為提升偏遠地區醫療照護可近性，並落實預防保健與疾病早期發現，中英醫療體系旗下達明眼科醫院及新陽明聯合診所攜手中山醫學大學附設醫院，今天到台中市和平區達觀社區，辦理「健康巡迴列車」義診活動，整合眼科、慢性病篩檢、復健諮詢及女性癌症篩檢等多項服務，將專業醫療資源直接帶到偏鄉。

今天活動以「健康巡迴列車」為概念，串聯多項健康服務，讓居民在社區內即可一次完成不同面向的健康檢查與專業諮詢。眼科由達明眼科醫院蘇愛玲院長親自帶領團隊，提供視力檢查、眼睛健康評估及專業看診服務，協助居民掌握眼部健康狀況，及早發現潛在視力與眼疾問題。

復健科由中英醫院周適偉教授領軍。周教授長期投入復健醫學與運動醫學領域，具國家隊隊醫經驗，此次帶領專業團隊深入社區，針對居民姿勢、關節活動度、肌力及身體功能進行評估，並提供個別化的復健與運動建議，協助民眾建立正確的身體使用與健康促進觀念。

現場設置健康小站，提供血壓、血糖及總膽固醇檢測，協助居民掌握慢性病相關風險；另安排乳房X光攝影及子宮頸抹片檢查，將女性癌症篩檢服務直接帶進社區，提升偏遠地區婦女接受預防保健服務的便利性。

台中市和平區幅員遼闊，部分地區距離大型醫療院所較遠，在專科醫療及預防保健資源取得上，相較市區仍有一定限制。此次中山附醫與中英醫療體系跨院合作，透過醫療人力、專科資源與篩檢服務整合，希望降低地理與交通因素造成的就醫障礙，讓居民不必長途奔波，也能在熟悉的社區中接受專業健康照護。

中山醫學大學附設醫院與中英醫療體系也將持續透過跨院、跨專業合作，依不同社區需求規劃健康促進、疾病篩檢及醫療諮詢服務，讓醫療資源走出院區、深入社區，逐步縮短城鄉健康照護落差，打造更貼近居民需求的健康照護網絡。

中英醫療體系旗下達明眼科醫院及新陽明聯合診所攜手中山醫學大學附設醫院，今天到台中市和平區達觀社區，辦理「健康巡迴列車」義診活動。圖／主辦單位提供
中英醫療體系旗下達明眼科醫院及新陽明聯合診所攜手中山醫學大學附設醫院，今天到台中市和平區達觀社區，辦理「健康巡迴列車」義診活動。圖／主辦單位提供

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