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《粽邪4：坤蒂拉娜》中元節開紅盤 首日近千萬勇奪全台票房冠軍！

聯合新聞網／ 聯合數位文創
《粽邪4：坤蒂拉娜》中元節開紅盤 首日近千萬勇奪全台票房冠軍！圖／華影提供
《粽邪4：坤蒂拉娜》中元節開紅盤 首日近千萬勇奪全台票房冠軍！圖／華影提供

台灣正宗驅魔恐怖片《粽邪4：坤蒂拉娜》中元節全台盛大上映，首日狂吸近千萬票房，勇奪全台單日票房冠軍！為感謝影迷力挺，監製鄒介中與導演廖士涵中元節上映當日率領主演陳雪甄、許安植、劉國劭、胡語恆、印尼國民男神Ferry Salim及電影插曲歌手法蘭，主創群兵分兩路直奔台北與台中戲院展開密集映後 QA，忠實粉絲除了激讚這集全面升級，更在影廳熱血大喊「拜託一定要拍《粽邪5》」。

印尼國民影帝 Ferry Salim 現身台北影廳立刻引發騷動，大批在台印尼粉絲激動用母語大方告白「好喜歡你」，讓他直呼台灣影迷的熱情令人難忘；而獻唱插曲〈讓我〉的法蘭驚喜亮相，多次與廖士涵導演合作的她更幽默許願「每次都合作恐怖片，下次希望能合作浪漫愛情片」，逗樂全場。《粽邪4：坤蒂拉娜》於農曆七月中元節上映，許多粉絲勇敢挑戰午夜看鬼片，更有戲院一票難求，熱度持續延燒。

粉絲挑戰中元節入場看《粽邪4：坤蒂拉娜》午夜場。圖／華影提供
粉絲挑戰中元節入場看《粽邪4：坤蒂拉娜》午夜場。圖／華影提供

由華影製作、聯合數位文創共同投資的《粽邪4：坤蒂拉娜》，監製鄒介中、導演廖士涵率領原班金獎團隊打造，集結陳雪甄、許安植、陳博正、劉國劭、胡語恆等參與演出。耗時三年打造，全面升級《粽邪》宇宙，以台灣宮廟民俗文化為根基，迎戰亞洲禁忌厲鬼傳說。全台戲院熱映中！2026鬼月最受矚目的台灣正宗驅魔恐怖片《粽邪4：坤蒂拉娜》台北、台中、高雄有多場影人出席放映互動，更多消息請鎖定《粽邪4：坤蒂拉娜》 官方粉絲專頁IG

中元節 票房 陳雪甄

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