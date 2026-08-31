沙德爾颱風減弱再增強、逆時針迴轉回馬槍接近 專家：比較少見

沙德爾颱風8月26日通過日本鹿兒島縣奄美群島及沖繩島附近，28日登陸中國大陸浙江，之後減弱為普通低壓，今天再度升級為熱帶性低氣壓（TD20），隨著整個大氣環流導引，將會出海進入南海，並在接下來幾天朝台灣海峽靠近，也會影響台灣的天氣。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，原先沙德爾颱風登陸浙江後深入華南減弱留下的低氣壓系統，受整個季風低壓槽環流帶動，以逆時針方向大迴轉，重新在廣東西部沿岸出海，並且在今天(31日)凌晨再度增強為熱帶性低氣壓(TD20)，後續將繼續沿著季風低壓槽環流帶動，維持逆時針迴轉的路徑往東南轉東北方向移動，大致趨向廣東、福建交界處沿岸接近，由於各氣象單位判斷都是屬於同一個系統，如果再度發展為輕颱，名字仍然會是沙德爾颱風。

吳聖宇表示，雖然沙德爾颱風有機會復活，這一次位於大範圍的季風低壓槽內，有許多其他小低壓與其競爭發展空間及條件，預估未來比較難大幅度增強或是長時間維持強度，預報資料顯示有可能在接近廣東、福建交界處時會再度減弱為熱帶性低氣壓。

吳聖宇說，雖然預報看起來屬於曇花一現，這種登陸中國內陸後明顯減弱、兜了一大圈重新出海後再增強為颱風的案例比較少見，會不會發海上警報有待觀察。

吳聖宇指出，今明兩天季風低壓槽東側另一個擾動系統(96W)會先行北繞靠近福建南部沿岸，帶動西南季風強風軸水氣北上，各地天氣不穩定，降雨機會高、雨勢較大。今嘉義以南、台東有陣雨或雷雨，並有大雨或豪雨發生機會，宜花地區有短暫陣雨或雷雨，亦有局部大雨機會，中部、北部午後有熱對流發展帶來雷雨，並有局部大雷雨出現的可能性。

吳聖宇表示，明天擾動96W進入福建省陸地後逐漸消失，TD-20（或沙德爾颱風）逐漸接近廣東東部海域，台灣附近西南季風強風軸水氣可能更往北延伸，嘉義以南、台東地區持續有陣雨或雷雨，仍有大雨或豪雨發生機會，其他地區也會有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨機會，午後中北部持續要注意局部大雷雨出現。

吳聖宇說，周三預估TD20（或沙德爾颱風）接近廣東、福建交界處沿海，並且有速度減慢、開始打轉趨勢，東側外圍環流持續為台灣帶來較強偏南至東南風，嘉義以南、台東地區持續有陣雨或雷雨，並有大雨或局部豪雨機會，其他地區有短暫陣雨或雷雨，午後持續有局部大雨以及午後局部大雷雨出現可能。

吳聖宇表示，周四TD20（或沙德爾颱風）將登陸廣東、福建交界處，預期強度明顯減弱，並且逐漸向西移動，雖然目前預報這個系統不會直接撲向台灣，整個季風低壓槽環流仍將持續為台灣持續帶來偏南到西南風，風速逐漸減小，但是水氣仍然偏多，預報資料看起來各地普遍有短暫陣雨或雷雨，仍要留意局部大雨或短延時豪雨發生機會，天氣相當不穩定。

中央氣象署預報員趙竑上午指出，TD20是原沙德爾颱風，現在雷州半島、海南島一帶，未來將朝台灣西南方外海移動，過程中可能逐漸減弱，抵達台灣附近後持續削弱，發展為颱風機率偏低。如果未來變成颱風，靠近台灣過程中也會逐漸減弱，如果減弱速度較慢，氣象署最快9月1日晚上可能發布海警，但機率稍微低一點。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。