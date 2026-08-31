台灣好湯9月4日谷關起跑 參山處搶攻秋冬旅遊

交通部觀光署「2026-2027台灣好湯」系列活動將於9月4日在台中谷關啟動，以「四季泉癒」為主軸，串聯全台19大溫泉區，當天舉辦啟動儀式、百人踩街，「山谷燈光節」也將同步點亮谷關；5日「山谷巡禮・星空樂章」接力登場， 600人走進松鶴部落健行，晚間回到谷關公園欣賞星空音樂會，從山林、部落、音樂一路串到溫泉，打造秋冬療癒新玩法。

參山處表示，台灣擁有高度密集且各具特色的溫泉資源，今年「台灣好湯」以「四季泉癒」為核心，希望翻轉「冬天才泡湯」的傳統印象，將溫泉與不同季節的旅行方式結合，從春季賞花、夏季避暑、秋日健行到冬季暖湯，讓泡湯從單一體驗延伸至山林、文化、美食與旅宿。此次特別選在兼具百年溫泉、泰雅文化及山林景觀的谷關揭開年度序幕，也希望透過兩天活動接力，讓旅客不只來泡湯，更願意走進地方、體驗山林，進一步留下住宿。

參山處指出，9月4日「台灣好湯」將在谷關正式啟動，由「喔熊組長」搭乘「熊愛泡湯號」，率領全台19大溫泉區代表及國內外表演團隊熱鬧踩街，晚間結合「山谷燈光節」同步點燈，為秋冬旅遊揭開序幕。隔天5日「山谷巡禮・星空樂章」接力登場，白天由600名遊客走進松鶴部落，透過約4公里健行體驗泰雅文化及森林療癒，晚間回到谷關公園欣賞「星空音樂會」，邀請李芷婷、吳霏、黑旋風等多組知名藝人及表演團隊輪番登台，串起健行、音樂、光影與溫泉，打造從白天一路玩到夜晚的山城旅程。

參山處長曹忠猷指出，今年活動希望把「活動人潮」轉化為「住宿人潮」，健行的活動除提供谷關與松鶴部落免費接駁，只要參與健行並入住指定合法旅宿的前200名登記者，可享500元住宿回饋金；搭配9月起國旅平日住宿獎助最高2000元，及10月開賣的「台灣好湯299元通用券」、全台19大溫泉區40萬點優惠、「山林湯旅」森林遊樂區半票及入住合作旅宿，可兌換限量「泉癒氣泡水」等好康，從交通、住宿、健行到泡湯一次串聯，鼓勵旅客把一日遊拉長為2天以上的深度旅行，進一步帶動谷關秋冬旅宿、餐飲及在地觀光消費。

參山處表示，「2026-2027台灣好湯」系列活動將一路延續至2027年6月，串聯全台19大溫泉區推出特色活動與旅遊優惠；谷關「山谷燈光節」將持續點亮至11月1日，10月31日還有周末行銷活動接力登場。