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32歲藥廠業務肛門廔管忍痛8年 手術切除重獲新生

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
衛福部台中醫院一般外科醫師曾旭弘說，若發現肛門周圍有紅、腫、熱、痛或不尋常分泌物，勿因害羞不敢就醫，而應盡速就醫檢查並接受治療。圖／衛福部台中醫院提供
衛福部台中醫院一般外科醫師曾旭弘說，若發現肛門周圍有紅、腫、熱、痛或不尋常分泌物，勿因害羞不敢就醫，而應盡速就醫檢查並接受治療。圖／衛福部台中醫院提供

32歲的藥廠業務員小陳，8年前曾因肛門膿瘍接受清創引流手術，之後反覆發作，但因工作忙碌每天開車逾5小時，僅靠消炎藥苦撐，多次因膿瘍破裂而「濕褲子」。7月就醫才發現膿瘍已形成難纏的「肛門廔管」，所幸經手術切除廔管，終於告別8年的難言之隱。

衛福部台中醫院一般外科醫師曾旭弘說，「近3個月門診收治13例肛門廔管，從20歲大學生到36歲上班族都有，其中不乏在台工作的外籍朋友」，其中小陳忍痛8年就醫，一個月內先後發現兩條肛門廔管，經過兩度手術切除加上6次高壓氧治療加速傷口癒合，才終於告別這「難言隱疾」。

他說，肛門廔管（又稱瘻管）是一種連接肛門內壁與肛門周圍皮膚的異常隧道狀通道，多數是由於肛門膿瘍（腺體發炎化膿）破裂或引流後未完全癒合所引起的後遺症。肛門廔管多由肛門膿瘍演變而來，肛門膿瘍患者約26%至38%會進一步形成廔管。這疾病好發於中壯年，平均發病年齡約在38.3歲，最大的共通點就是「經常久坐」。

曾旭弘說，廔管主要症狀為肛門周圍腫痛、化膿或滲液，若拖延治療恐因細菌感染併發敗血症。廔管無法自癒，手術是唯一根治手段，其中淺層廔管多採用「廔管切開術」或「切除術」，直接清除發炎管道並刮除肉芽組織若。至於高位或複雜性廔管，為保護負責排便功能的肛門括約肌並防範術後出現大便失禁副作用，臨床上多以絲線或橡皮筋圈住廔管綁緊，利用壓力使括約肌慢慢切穿並癒合的「串線療法」，可有效保留排便功能，並將失禁風險降到最低。

他說，若發現肛門周圍有紅、腫、熱、痛或不尋常分泌物，勿因害羞不敢就醫，而應盡速就醫檢查並接受治療。另建議養成日常生活中避免久坐，每坐一小時就起身活動習慣，以及保持肛門清潔乾燥。飲食上多攝取高纖食物並多喝水維持排便順暢等，降低便秘或腹瀉造成腺體感染導致廔管生成困擾。

衛福部 手術 排便

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