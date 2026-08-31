美式賣場折價引熱議！人氣禮盒祭出「年度最優惠」引爆掃貨潮，會員必囤理由曝光

美式賣場於 9月推出最新一期賣場限時與隱藏優惠，多款商品下殺折價，涵蓋中秋應景食品禮盒、生活與清潔用品、換季抗敏家電等，吸引會員趁機撿便宜、抗通膨。

美式賣場中秋應景禮盒下殺折價，許多民眾把握機會購買。 圖／江建泰 攝影

一年只等這一次！會員狂搬整車：直接囤半年

有重視養生的會員發現，近期好市多推出老協珍冷凍熬雞精一年僅一次的大型優惠活動，30入裝限時現折800元，優惠價只要3,199元，消息一出立刻引發會員在社團呼朋引伴，要趁優惠一次搬好幾盒回家。

優惠活動開跑後，賣場一早剛開門就有品牌鐵粉直奔冷凍區，購物車裡一盒、兩盒起跳的景象隨處可見，熱門時段更掀起一波波補貨潮，常見現場工作人員忙著補貨，成為賣場內最吸睛的購物景象之一。

臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」有網友分享：「一年就等這一次，直接囤半年份！」、「冷凍版真的比較鮮」、「家有考生，每天都會喝，折扣時一定先買起來」，不少品牌鐵粉表示，對於這波折扣期待已久，是每年固定補貨的黃金時機。

老協珍冷凍熬雞精推出一年僅一次的大型優惠，常見民眾購物車裡放了好幾盒。 圖／江建泰 攝影

冷凍熬雞精口感鮮醇，喝過就回不去了

炎熱天氣容易讓人感到「虛累累」、提不起精神，不少人會透過雞精補充元氣。無論是日常保養、送禮、備孕、懷孕、產後哺乳，或是照顧家中長輩，雞精是一年四季都適合的滋補聖品。

老協珍冷凍熬雞精除了價格吸引人，賣場民眾也分享自己持續回購的原因，表示：「冷凍保存，喝起來比較順口，家裡一直都是喝這款。」也有消費者提到，「長輩指名要這款」，還有家長分享：「小孩早上沒胃口，這款很像現熬雞湯，連挑嘴的孩子都很愛喝。」不少網友認為，冷凍熬雞精保留較接近現熬雞湯的鮮甜風味，因此成為許多家庭日常保養、送禮及照顧家人的必備品。

冷凍熬雞精保留較接近現熬雞湯的鮮甜風味，相當受長輩歡迎，連挑嘴的孩子都愛喝。 圖／江建泰 攝影

限時28天，現省800元！錯過再等一年

老協珍表示，此次冷凍熬雞精30入將於8月31日至9月27日推出限時28天優惠，活動期間現折800元，優惠價只要3,199元，是全年折扣力度最大、也是一年僅有一次的優惠檔期。

老協珍熬雞精於活動期間現折800元，是一年僅有一次的優惠檔期。 圖／江建泰 攝影

無論是準備中秋送禮、提前補貨，或是想趁機替自己與家人做好日常營養補充，現在都是入手的好時機。想用最划算的價格帶回人氣雞精，務必把握這波年度最優惠，錯過恐怕又得再等一年。

據了解，老協珍擁有逾百年品牌底蘊，長年累積的品質口碑與消費者信任，成功培養出大批孕婦、產後調理與保健回購族群。旗下明星商品「冷凍熬雞精」採用獨家熬工法，完整釋放雞隻精華與營養，再結合急速冷凍保鮮技術，鎖住新鮮風味，加熱即可飲用，兼具營養、美味與便利性。提供消費者最純粹、安心的健康滋補選擇。