八點檔女神成交通月代言人！騎車零違規可抽重機 9/15前報名享2次機會

全台機車有近1500萬輛，交通部長陳世凱表示，這幾年交通部政策欲強調「安全大於效率」，因此未來2年將著重於機車安全宣導，今年交通安全月將於9月1日啟動，以「守護機車安全、延續停讓文化」為雙主軸，並邀請八點檔女神陳珮騏作為代言人，同時舉辦抽獎活動，獎項超過800個、總價值逾200萬元，其中最大獎為台灣本田提供的27.8萬的ADV350重機。

115年交通安全月9月1日正式啟動，今年以「守護機車安全、延續停讓文化」為雙主軸，並以「騎車毋通趕，停讓保平安」為宣導標語，交通部首度串聯國內超過7000家機車行設置「機車安全守護站」提供免費機車安全健檢，並推出「機車常用族交通零違規抽獎活動」，準備超過800項、總獎值超過200萬元的多樣獎品，9月交安月期間更有超過60場實體活動接力進行。

陳世凱表示，交通部每年固定在9月特別舉辦交通安全月系列活動，盼透過安全月規畫的系列主題活動，強化公私部門及全國民眾道路交通安全的意識及觀念。

機車是國人重要的日常交通工具，今年以「騎車毋通趕，停讓保平安」提醒機車騎士專心駕駛、不超速，行經路口減速慢行；也提醒所有汽、機車駕駛人主動停讓行人，希望透過交通安全月，把安全用路觀念真正落實在每一次出門、每一次騎車及每一次通過路口。

另外，陳世凱也提及，此次特別找了八點檔女神陳珮騏作為代言人。盼透過陳珮騏的高人氣，號召她的粉絲跟所有喜歡她的好朋友們，一起來努力交通安全的議題。

陳珮騏則說，她從年輕時就騎機車，開始拍八點檔時才以汽車代步，但開車的過程中，每次遇到機車危險鑽車縫時，不僅不憤怒，反而很心疼，因為過去她也是那樣的機車族；但她也強調，機車就是「肉包鐵」，需小心為上，隨著用路的資歷愈來愈多且久，多會提醒身旁親友駕車騎車要謹慎，千萬別貪快，否則不只是自己身體或財務傷害或損失，也恐造成其他家庭的破碎，這才是最遺憾。

公路局長林福山指出，今年與國內主要機車業者合作，將旗下直營機車行化身為「機車安全守護站」，在9月至12月提供免費機車安全健檢，檢查輪胎（含胎紋）、燈光、煞車及潤滑油等4項，並提供115年最新版「機車防禦駕駛手冊」QRcode供瀏覽或下載。

林福山說，目前國內約有1500萬輛機車，並有逾1500萬人領有機車駕照，今年1至6月機車事故件數16萬8,333件，相較去年同期的17萬5269件，減少4％；針對「機車常用族交通零違規」抽獎活動，自8月28日中午12時起開放報名，截至今早8時活動網站有逾42萬人次瀏覽、完成登錄人數為21萬9578人。

林福山表示，9月15日前早鳥報名符合資格的民眾可享2次抽獎機會；9月16日至9月30日報名符合資格者也有1次抽獎機會。獎項超過800組獎項、總獎值逾200萬元，包含11台機車、10支iPhone17、10支GARMIN智慧手錶、安全帽，以及百貨、超商禮券與咖啡好禮等，其中最大獎為台灣本田提供高達27.8萬元的ADV350大型重型機車。

公路局表示，這次機車常用族交通零違規活動參加資格，包含持有有效機車駕照、名下擁有有效牌照機車及可報名參加，具上述資格者約有1268萬人，活動期間騎乘機車及駕駛汽車均無交通違規及道路交通事故肇事紀錄等即可抽獎。

民眾可下載監理服務APP或至公路局抽獎網站報名（https://safety115.thb.gov.tw），也可至公路局官網網站（https://www.thb.gov.tw/）於首頁點擊活動BANNER即可連結至抽獎網站報名參加。

交通部今年與國內主要機車業者合作，將旗下直營機車行化身為「機車安全守護站」，在9月至12月提供免費機車安全健檢，檢查輪胎（含胎紋）、燈光、煞車及潤滑油等4項。記者胡瑞玲／攝影

今年交通安全月將於9月1日啟動，以「守護機車安全、延續停讓文化」為雙主軸，並邀請八點檔女神陳珮騏作為代言人。記者胡瑞玲／攝影

今年交通安全月將於9月1日啟動，以「守護機車安全、延續停讓文化」為雙主軸，並邀請八點檔女神陳珮騏作為代言人。記者胡瑞玲／攝影

今年交通安全月將於9月1日啟動，以「守護機車安全、延續停讓文化」為雙主軸，並邀請八點檔女神陳珮騏作為代言人。記者胡瑞玲／攝影

獎項超過800組獎項、總獎值逾200萬元，包含11台機車、10支iPhone17、10支GARMIN智慧手錶、安全帽，以及百貨、超商禮券與咖啡好禮等，其中最大獎為台灣本田提供高達27.8萬元的ADV350大型重型機車。記者胡瑞玲／攝影